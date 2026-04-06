Кошарац: Око Бећировића се окупила група против Републике Српске и свега што је српско

Аутор:АТВ
Коментари:1
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да оно што се окупило око Дениса Бећировића /СДП/ није никакав савез уједињен за БиХ, већ група против Републике Српске и свега српског у БиХ.
- Они су увијек били дио и допуна политике СДА против Српске. Све политике из Сарајева су у формату лажних и конвертитских. Најбољи примјер била је њихова гласна подршка /бившем америчком предсједнику/ Бајдену, а након побједе Доналда Трампа, полтронство и подилажење његовој администрацији - истакао је Кошарац.
Да су истински за БиХ, додао је он, знали би да је она могућа искључиво као дејтонска категорија, састављена од два ентитета и три конститутивна народа.
Он је указао да својом антидејтонском политиком доказују да нису за БиХ онакву каква је једина могућа, већ за своју визију унитарне муслиманске БиХ, у којој нема мјеста за српски и хрватски народ.
- Они нису за равноправност и договор два ентитета и три конститутивна народа, нису за уважавање и сарадњу, већ искључиво прокламују политику лажних наратива против Српске, њених институција, предсједника Милорада Додика и државног руководства Српске - рекао је Кошарац.
Невјероватно је, сматра он, да су толико година активни политички субјекти, а никако да схвате да морају да исправљају своје политичке грешке и да уважавају став српског народа и политике институција Српске, преноси Срна.
Кошарац је навео да је видљиво да ова структура има страх од промјене политичких односа у Федерацији БиХ и да желе кроз хомогонизацију да ојачавају антидејстонску структуру, те антисрпске и антихрватске политике.
- Ми смо свјесни њихових политичких мотива и покушаја даљих напада на Српску. Окупљени смо око политика предсједника Додика које ће им, као и увијек, показати како изгледа национално одговоран и политички брилијантан одговор на њихове насртаје - рекао је Кошарац.
Он је додао да су њихови узалудни покушаји да минимализију капацитет Српске само додатни мотив и додатна снага у остваривању јасних политичких циљева, од којих смо на корак до реализације.
- Они само могу да сањају и маштају о некој БиХ по рецепту политичког фундаменталистичког Сарајева. Неостварен сан - закључио је Кошарац на Инстаграму.
Предсједници 14 странака из ФБиХ потписали су прошле седмице Декларацију о заштити и афирмацији државе БиХ с циљем њеног јачања и дали подршку Бећировићу у, како кажу, заштити стратешких интереса домовине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
21 ч0
Сцена
21 ч0
Свијет
21 ч0
Тенис
21 ч0
Република Српска
21 ч0
Република Српска
23 ч1
Република Српска
23 ч1
Република Српска
1 д11
Најновије
Најчитаније
07
57
07
52
07
38
07
33
07
25
Тренутно на програму