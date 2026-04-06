Кошарац: Око Бећировића се окупила група против Републике Српске и свега што је српско

АТВ
06.04.2026 10:58

Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да оно што се окупило око Дениса Бећировића /СДП/ није никакав савез уједињен за БиХ, већ група против Републике Српске и свега српског у БиХ.

- Они су увијек били дио и допуна политике СДА против Српске. Све политике из Сарајева су у формату лажних и конвертитских. Најбољи примјер била је њихова гласна подршка /бившем америчком предсједнику/ Бајдену, а након побједе Доналда Трампа, полтронство и подилажење његовој администрацији - истакао је Кошарац.

Да су истински за БиХ, додао је он, знали би да је она могућа искључиво као дејтонска категорија, састављена од два ентитета и три конститутивна народа.

Он је указао да својом антидејтонском политиком доказују да нису за БиХ онакву каква је једина могућа, већ за своју визију унитарне муслиманске БиХ, у којој нема мјеста за српски и хрватски народ.

- Они нису за равноправност и договор два ентитета и три конститутивна народа, нису за уважавање и сарадњу, већ искључиво прокламују политику лажних наратива против Српске, њених институција, предсједника Милорада Додика и државног руководства Српске - рекао је Кошарац.

Невјероватно је, сматра он, да су толико година активни политички субјекти, а никако да схвате да морају да исправљају своје политичке грешке и да уважавају став српског народа и политике институција Српске, преноси Срна.

Кошарац је навео да је видљиво да ова структура има страх од промјене политичких односа у Федерацији БиХ и да желе кроз хомогонизацију да ојачавају антидејстонску структуру, те антисрпске и антихрватске политике.

- Ми смо свјесни њихових политичких мотива и покушаја даљих напада на Српску. Окупљени смо око политика предсједника Додика које ће им, као и увијек, показати како изгледа национално одговоран и политички брилијантан одговор на њихове насртаје - рекао је Кошарац.

Он је додао да су њихови узалудни покушаји да минимализију капацитет Српске само додатни мотив и додатна снага у остваривању јасних политичких циљева, од којих смо на корак до реализације.

- Они само могу да сањају и маштају о некој БиХ по рецепту политичког фундаменталистичког Сарајева. Неостварен сан - закључио је Кошарац на Инстаграму.

Предсједници 14 странака из ФБиХ потписали су прошле седмице Декларацију о заштити и афирмацији државе БиХ с циљем њеног јачања и дали подршку Бећировићу у, како кажу, заштити стратешких интереса домовине.

