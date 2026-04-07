Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07.04.2026 07:33

Потпредсједник Џ. Д. Венс укрцава се у авион Другог ваздухопловства за полазак за Будимпешту, у заједничкој бази Ендруз, Мериленд, у понедјељак, 6. априла 2026. године.
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс (JD Vance) стигао је у понедјељак навече у Мађарску како би исказао подршку предсједника Доналда Трампа свом савезнику, премијеру Виктору Орбану, уочи неизвјесних парламентарних избора који се одржавају ове недјеље, пише Јуроњуз.

Америчка подршка уочи избора

Венс ће се састати с Орбаном у уторак ујутро, а након тога одржаће говор на скупу „Дан мађарско-америчког пријатељства“ у спортском парку МТК. „Разговараћемо о низу тема везаних за односе САД-а и Мађарске“, рекао је Венс новинарима при поласку из ваздухопловне базе Ендрјуз (Andrews) код Вашингтона (Washington). „Увјерен сам да ће се разговори у великој мјери тицати и Европе, Украјине и свих осталих питања.“

Предсједник Трамп је током свог другог мандата више пута изразио подршку мађарском премијеру. „Подржавам га на предстојећим изборима; заправо, у потпуности сам уз њега“, поручио је амерички предсједник.

Промјена америчке спољне политике

Откако се вратила на власт, Трампова администрација прекинула је с традиционалном уздржаношћу коју су претходне америчке владе показивале према изборима у другим земљама. Умјесто тога, сада отворено и снажно подржавају лидере које сматрају идеолошки и дипломатски блиским.

Тако је и амерички државни секретар Марко Рубио (Marco Rubio) средином фебруара посјетио Будимпешту и свом мађарском савезнику пожелио „успјех“.

„Могу вам с поуздањем рећи да је предсједник Трамп дубоко посвећен вашем успјеху, јер је ваш успјех и наш успјех“, рекао је Рубио на заједничкој конференцији за новинаре с Орбаном након њиховог састанка.

Орбан је с Трамповом администрацијом посебно усклађен по питању антимиграционих политика, које су у Мађарској дошле до изражаја током избјегличке кризе прије десет година. Мађарски премијер више је пута посјетио Трампово одмаралиште Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago) на Флориди.

