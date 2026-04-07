Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

Коментари:0
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс (JD Vance) стигао је у понедјељак навече у Мађарску како би исказао подршку предсједника Доналда Трампа свом савезнику, премијеру Виктору Орбану, уочи неизвјесних парламентарних избора који се одржавају ове недјеље, пише Јуроњуз.
Венс ће се састати с Орбаном у уторак ујутро, а након тога одржаће говор на скупу „Дан мађарско-америчког пријатељства“ у спортском парку МТК. „Разговараћемо о низу тема везаних за односе САД-а и Мађарске“, рекао је Венс новинарима при поласку из ваздухопловне базе Ендрјуз (Andrews) код Вашингтона (Washington). „Увјерен сам да ће се разговори у великој мјери тицати и Европе, Украјине и свих осталих питања.“
Предсједник Трамп је током свог другог мандата више пута изразио подршку мађарском премијеру. „Подржавам га на предстојећим изборима; заправо, у потпуности сам уз њега“, поручио је амерички предсједник.
Откако се вратила на власт, Трампова администрација прекинула је с традиционалном уздржаношћу коју су претходне америчке владе показивале према изборима у другим земљама. Умјесто тога, сада отворено и снажно подржавају лидере које сматрају идеолошки и дипломатски блиским.
Тако је и амерички државни секретар Марко Рубио (Marco Rubio) средином фебруара посјетио Будимпешту и свом мађарском савезнику пожелио „успјех“.
„Могу вам с поуздањем рећи да је предсједник Трамп дубоко посвећен вашем успјеху, јер је ваш успјех и наш успјех“, рекао је Рубио на заједничкој конференцији за новинаре с Орбаном након њиховог састанка.
Орбан је с Трамповом администрацијом посебно усклађен по питању антимиграционих политика, које су у Мађарској дошле до изражаја током избјегличке кризе прије десет година. Мађарски премијер више је пута посјетио Трампово одмаралиште Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago) на Флориди.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму