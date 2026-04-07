Поново мирише бијело: Безвременска хемија "Arix"-a и Ђуре

Мистерија је ријешена. Након што је проњушкао „цијели бијели свијет“, Бранко Ђурић Ђуро коначно је пронашао оно што је тражио. "Arix" и његов култни мирис вратили су се на велика врата.
У новом видео споту, Ђуро нас води на путовање које је много више од потраге за савршеним мирисом. То је потрага за осјећајем. За оним јединственим мирисом који мирише бијело.
Како сам каже, истражио је све: флору и фауну, књижевност и спорт, науку и медитацију. Тражио је формулу. Трагао за одговором. Пронашао га је тамо гдје је све и почело, у "Arix"-у, легендарном производу компаније Дита.
А потрага није нова.
Деценијама раније, у лабораторијама Дите, одвијала се иста опсесија. И тада су се проучавали мириси из бијелог свијета, анализирала конкуренција, тестирале формуле. Циљ је био јасан: направити нешто боље. Снажније. Богатије. Детерџент који не само да пере беспријекорно, него оставља траг. Мирис који се памти.
Потрага која је тада обликовала "Arix", данас се рефлектује кроз Ђурино путовање. Разлика је само у времену, идеја је остала иста.
Тачну формулу можда не знамо, али знамо резултат. Мирис чистоће из Дите проширио се далеко ван Тузле и постао дио свакодневице, евоцирајући наше успомене.
Данас, Дита се полако, али сигурно враћа на стазе старе славе. Као дио Бинго групације, кроз инвестиције од око 15 милиона КМ, обновљени су погони, а производња проширена на више од 400 производа, од којих многи налазе пут и до страних тржишта.
"Arix" је поново ту са истим обећањем да чистоћа није резултат, него у овом случају и емоција.
Вријеме је да наши домови поново миришу бијело.
