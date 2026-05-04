Ватрени дочек фудбалера Борца након освајања титуле

04.05.2026 10:47

Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца након побједе против Сарајева осигурали су титулу шампиона Премијер лиге БиХ.

Ватрени дочек приредили су има навијачи по повратку у Бањалуку.

Навијачи Борца на мечу против Сарајева

Сарајевска полиција успорава улазак Борчевих навијача на “Кошево”

Иако је присуство навијача било саботирано на мечу против Сарајева, они највјернији своју подршку су јасно показали и у Бањалуци гдје их је велики број са бакљама поздравио долазак фудбалера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

