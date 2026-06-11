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Дан ће постати ноћ: Стиже једно од најдужих помрачења Сунца

Аутор:

АТВ
11.06.2026 08:25

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Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.
Фото: Israel Torres/Pexels

Потпуно помрачење Сунца које ће се догодити 2. августа 2027. године биће један од најважнијих астрономских догађаја вијека.

Биће видљиво из дијелова Европе, Африке и Блиског истока, а на најповољнијој локацији тоталитет ће трајати чак шест минута и 23 секунде.

Ријеч је о најдужем потпуном помрачењу Сунца на лако доступном копну у 21. вијеку. Најдужа фаза потпуне таме очекује се у близини египатског града Луксор, због чега се управо Египат већ сада истиче као једно од најпожељнијих мјеста за посматрање.

Дужина помрачења резултат је веома повољног положаја Земље, Мјесеца и Сунца. Мјесец ће се тада налазити близу перигеја, односно тачке у којој је најближи Земљи, па ће на небу изгледати нешто већи.

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Истовремено ће Земља бити близу афела, своје најудаљеније тачке од Сунца, због чега ће се Сунце чинити нешто мањим. Таква комбинација омогућиће Мјесецу да дуже заклони Сунчев диск.

Гд‌је ће моћи да се види?

Путања тоталитета биће широка око 258 километара и простираће се од Атлантског океана, преко Гибралтарског мореуза, до Индијског океана. Потпуно помрачење моћи ће да се посматра из јужне Шпаније, сјеверног Марока, Алжира, Туниса, Либије, Египта, Саудијске Арабије, Јемена и Сомалије.

Д‌јелимично помрачење биће видљиво на знатно ширем подручју, укључујући готово цијелу Европу, Африку и Блиски исток. За многе посматраче то ће бити прилика да виде барем дио овог феномена, иако се најупечатљивији призор очекује унутар уске путање тоталитета.

Током потпуног помрачења дан накратко прелази у сумрак, температура опада, сјенке постају оштрије, а на небу се могу појавити најсјајније звијезде и планете.

У тренутку када Мјесец потпуно заклони Сунце, видљива постаје Сунчева корона, спољашњи слој Сунчеве атмосфере који се појављује као свијетли прстен око тамног Мјесечевог диска.

Мјере опреза

Не заборавите на безбједност. У Сунце се не смије гледати директно без посебних соларних филтера или наочара за посматрање помрачења.

Обичне сунчане наочаре не пружају довољну заштиту. Посматрање голим оком безбједно је само током кратке фазе потпуне таме, када је Сунчев диск у потпуности заклоњен, преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

помрачење Сунца

Дан се претвара у ноћ

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