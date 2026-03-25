Србија већ ужива, а ускоро ће и БиХ у новом систему

25.03.2026
Грађани и привреда у Србији ће од 5. маја уживати у истим условима плаћања као корисници јединственог подручја плаћања у еврима (СЕПА), које обухвата све државе Европске уније, али и Исланд, Норвешку, Лихтенштајн, Швајцарску и Уједињено Краљевство.
Недавно су се том подручју придружиле и Црна Гора, Албанија и Сјеверна Македонија, гдје су накнаде за трансфере постале чак десет пута ниже, саопштила је Европска кућа.
Ускоро би се СЕПА требала придружити и Босна и Херцеговина.
Прошле године у мају, Србија је званично постала 41. чланица СЕПА, која омогућава да се безготовинска плаћања у еврима обављају под повољним и стандардизованим условима у свим државама чланицама овог платног подручја.
Ове промјене значајно ће олакшати и убрзати преносе новца те смањити трошкове трансакција из Србије према иностранству, као и из иностранства у Србију.
То представља важан корак за грађане Србије и стотине хиљада српских држављана који бораве и раде у ЕУ. Како Србија остварује највећи дио своје спољне трговине с Европском унијом, која је њен најважнији економски партнер, чланство у СЕПА биће и значајан фактор за привреду и укупна економска кретања у Србији, наводи се у саопштењу.
"Будући да Србија није чланица ЕУ, то грађанима отежава бројне ствари, међу којима су и трансфери новца с тим државама. Умјесто досадашњих неколико дана, колико је трансакција често трајала, новац ће се преносити у року од једног радног дана. За грађане то значи брже и јефтиније слање и примање дознака. За компаније, једноставније плаћање добављачима и брже наплаћивање од партнера широм Европе, уз ниже оперативне трошкове", наводи се у саопштењу Европске куће.
Улазак у СЕПА подручје омогућио је банкама да се прикључе СЕПА платним шемама и да извршавају своје платне услуге у еурима у складу с јединственим правилима и стандардима који вриједе у оквиру СЕПА система.
То ће у пракси значити да ће се плаћања у еврима реализовати на исти начин, према истим техничким и пословним правилима, без обзира извршава ли се трансакција унутар једне земље или између различитих држава чланица СЕПА подручја.
Примјена заједничких стандарда и инфраструктуре донијеће већу ефикасност, брзину и транспарентност трансакција, а Србији конкретно побољшање пословног окружења и привлачнији имиџ за стране инвеститоре.
Прикључење СЕПА подручју није само финансијско-технички корак, већ и потврда да је Србија ускладила свој регулаторни оквир с европским стандардима у подручју платних услуга, те конкретан искорак на путу европских интеграција, наводи се у саопштењу.
У првој фази банке из Србије прикључују се СЕПА Кредит Трансфер шеми, док се СЕПА Инстант, која омогућава пренос новца у свега неколико секунди, непрекидно (24/7), очекује у наредним годинама.
Важно је нагласити: СЕПА се односи искључиво на трансакције у еврима с иностранством.
Грађанима и пословним субјектима систем не намеће додатне обвезе – једино је важно користити исправан ИБАН број рачуна примаоца.
Иако је овај систем настао у оквиру иницијативе Европске уније након увођења евра, учествовање у СЕПА није условљено тиме да евро буде званична валута у тој земљи, те је с временом прерастао границе ЕУ, јавља "Блиц".
