Logo
Large banner

Србија већ ужива, а ускоро ће и БиХ у новом систему

Аутор:

АТВ

25.03.2026

23:01

Коментари: 0

0
Фото: Pixabay

Грађани и привреда у Србији ће од 5. маја уживати у истим условима плаћања као корисници јединственог подручја плаћања у еврима (СЕПА), које обухвата све државе Европске уније, али и Исланд, Норвешку, Лихтенштајн, Швајцарску и Уједињено Краљевство.

Недавно су се том подручју придружиле и Црна Гора, Албанија и Сјеверна Македонија, гдје су накнаде за трансфере постале чак десет пута ниже, саопштила је Европска кућа.

carina

БиХ

ОПРЕЗ: Ово ће вам на граници направити кошмар

Ускоро би се СЕПА требала придружити и Босна и Херцеговина.

Прошле године у мају, Србија је званично постала 41. чланица СЕПА, која омогућава да се безготовинска плаћања у еврима обављају под повољним и стандардизованим условима у свим државама чланицама овог платног подручја.

Ове промјене значајно ће олакшати и убрзати преносе новца те смањити трошкове трансакција из Србије према иностранству, као и из иностранства у Србију.

krecenje moler pixabay кречење молер

Градови и општине

У граду у Српској кречење дере кожу ако то радите овако

То представља важан корак за грађане Србије и стотине хиљада српских држављана који бораве и раде у ЕУ. Како Србија остварује највећи дио своје спољне трговине с Европском унијом, која је њен најважнији економски партнер, чланство у СЕПА биће и значајан фактор за привреду и укупна економска кретања у Србији, наводи се у саопштењу.

"Будући да Србија није чланица ЕУ, то грађанима отежава бројне ствари, међу којима су и трансфери новца с тим државама. Умјесто досадашњих неколико дана, колико је трансакција често трајала, новац ће се преносити у року од једног радног дана. За грађане то значи брже и јефтиније слање и примање дознака. За компаније, једноставније плаћање добављачима и брже наплаћивање од партнера широм Европе, уз ниже оперативне трошкове", наводи се у саопштењу Европске куће.

илу-лутрија-лото-19092025

Регион

Коцкара погледала срећа: Уложио 1,30 евра, сад је богатији за 80.000

Улазак у СЕПА подручје омогућио је банкама да се прикључе СЕПА платним шемама и да извршавају своје платне услуге у еурима у складу с јединственим правилима и стандардима који вриједе у оквиру СЕПА система.

То ће у пракси значити да ће се плаћања у еврима реализовати на исти начин, према истим техничким и пословним правилима, без обзира извршава ли се трансакција унутар једне земље или између различитих држава чланица СЕПА подручја.

Примјена заједничких стандарда и инфраструктуре донијеће већу ефикасност, брзину и транспарентност трансакција, а Србији конкретно побољшање пословног окружења и привлачнији имиџ за стране инвеститоре.

Прикључење СЕПА подручју није само финансијско-технички корак, већ и потврда да је Србија ускладила свој регулаторни оквир с европским стандардима у подручју платних услуга, те конкретан искорак на путу европских интеграција, наводи се у саопштењу.

Policija

Свијет

Како је имигрант из БиХ као пијун увучен у лажну отмицу милионерове жене

У првој фази банке из Србије прикључују се СЕПА Кредит Трансфер шеми, док се СЕПА Инстант, која омогућава пренос новца у свега неколико секунди, непрекидно (24/7), очекује у наредним годинама.

Важно је нагласити: СЕПА се односи искључиво на трансакције у еврима с иностранством.

Грађанима и пословним субјектима систем не намеће додатне обвезе – једино је важно користити исправан ИБАН број рачуна примаоца.

Иако је овај систем настао у оквиру иницијативе Европске уније након увођења евра, учествовање у СЕПА није условљено тиме да евро буде званична валута у тој земљи, те је с временом прерастао границе ЕУ, јавља "Блиц".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Европска унија

новац

Evropska unija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аларм у Њемачкој: Ово се није десило скоро 40 година

Економија

Аларм у Њемачкој: Ово се није десило скоро 40 година

3 ч

0
Поскупљења не стају: Услуге у БиХ скупље за више од 4 одсто

Економија

Поскупљења не стају: Услуге у БиХ скупље за више од 4 одсто

8 ч

0
Да ли сте изненађени: Ово су плате чистачица у Њемачкој

Економија

Да ли сте изненађени: Ово су плате чистачица у Њемачкој

8 ч

2
Акције Поп март пале упркос добрим резултатима

Економија

Акције Поп март пале упркос добрим резултатима

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Србија већ ужива, а ускоро ће и БиХ у новом систему

22

59

Како је имигрант из БиХ као пијун увучен у лажну отмицу милионерове жене

22

53

ОПРЕЗ: Ово ће вам на граници направити кошмар

22

47

Коцкара погледала срећа: Уложио 1,30 евра, сад је богатији за 80.000

22

42

У граду у Српској кречење дере кожу ако то радите овако

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner