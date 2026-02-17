Logo
Large banner

Настављена сједница НС РС, посланици о овим темема

17.02.2026

16:49

Коментари:

1
Настављена сједница НС РС, посланици о овим темема
Фото: АТВ

У Бањалуци је настављена редовна сједница Народне скупштине Републике Српске разматрањем извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Српске и фондова за 2024. годину, са извјештајем независног спољног ревизора.

Биће разматран и захтјев Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске за доношење одлуке о вршењу посебне ревизије Завода за изградњу Бањалука.

Посланици ће разматрати и извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Републичке управе цивилне заштите за 2023. годину.

На дневном реду су и извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији градова Бијељина, Бањалука и Приједор за 2023. годину.

Посланици ће разматрати и извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији "Апотека Фоча" и "Апотека Градишка" за 2023. годину.

Подијели:

Таг :

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

Република Српска

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

4 ч

1
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Српска остаје на путу суверене политике и очувања Дејтонског споразума

5 ч

1
Синиша Каран-полагање заклетве

Република Српска

Синиша Каран положио заклетву у Народној скупштини

6 ч

4
Синиша Каран на гласању

Република Српска

ЦИК потврдио: Синиша Каран предсједник Републике Српске

4 д

5

Више из рубрике

Каран са Гинкелом: Институције Српске посвећене поштовању слова Дејтона и очувању уставне позиције Српске

Република Српска

Каран са Гинкелом: Институције Српске посвећене поштовању слова Дејтона и очувању уставне позиције Српске

4 ч

0
Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

Република Српска

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

4 ч

1
Додик: Везе Српске и Србије нису само политичке и институционалне, већ историјске и породичне

Република Српска

Додик: Везе Српске и Србије нису само политичке и институционалне, већ историјске и породичне

5 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Српска остаје на путу суверене политике и очувања Дејтонског споразума

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner