Настављена сједница НС РС, посланици о овим темема

17.02.2026
16:49
Коментари:1
У Бањалуци је настављена редовна сједница Народне скупштине Републике Српске разматрањем извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Српске и фондова за 2024. годину, са извјештајем независног спољног ревизора.
Биће разматран и захтјев Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске за доношење одлуке о вршењу посебне ревизије Завода за изградњу Бањалука.
Посланици ће разматрати и извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Републичке управе цивилне заштите за 2023. годину.
На дневном реду су и извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији градова Бијељина, Бањалука и Приједор за 2023. годину.
Посланици ће разматрати и извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији "Апотека Фоча" и "Апотека Градишка" за 2023. годину.
