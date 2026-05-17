Куба се спрема за амерички напад

Кубанске власти почеле су да појачавају одбрамбене и мјере цивилне заштите због страха од могуће америчке војне акције, објавио је Си-Ен-Ен, наводећи да се на острву све чешће говори о сценарију „америчког напада”.
Према тим наводима, државне службе у Хавани припремају планове за ванредне околности, а грађани пролазе обуку за случај оружаног сукоба.
Кубанска Агенција за цивилну заштиту дистрибуирала је и „породични водич” са препорукама како поступати у случају војног напада или већих поремећаја у снабдијевању. У државним медијима, како се наводи, приказују се снимци цивила на војној обуци, у складу са старом кубанском доктрином „рата цијелог народа”, која подразумијева мобилизацију становништва у случају стране интервенције.
Си-Ен-Ен преноси да многи Кубанци на ситуацију гледају са дозом црног хумора, па је израз „када дођу Американци” постао начин да се опише очекивање да би неки од дугогодишњих проблема, од енергетске кризе до економског притиска, могли добити крај, ма колико такав исход био неизвјестан и опасан.
Кубански предсједник Мигел Дијаз-Канел раније је поручио да земља не жели војни сукоб са Сједињеним Државама, али да мора бити спремна да се брани. Он је оцијенио да Куба живи под притиском економског рата, санкција и енергетске блокаде, док је замјеник министра спољних послова Карлос Фернандез де Косио рекао да би Хавана била „наивна” ако се не би припремала за могућност америчке агресије.
Шеф кубанске дипломатије Бруно Родригез упозорио је да би америчка интервенција изазвала хуманитарну катастрофу и крвопролиће, нагласивши да би у случају сукоба жртава било на обје стране. Према његовим ријечима, Вашингтон нема оправдање за напад на „мало острво које не представља пријетњу” Сједињеним Државама.
С друге стране, амерички државни секретар Марко Рубио оптужио је кубанске власти да омогућавају дјеловање обавјештајних структура земаља које Вашингтон сматра противницима. Он је поручио да САД не могу дозволити да се у непосредној близини америчких граница, на око 145 километара од Флориде, налазе обавјештајни пунктови или војне базе супарничких сила.
Ипак, из Вашингтона је стигла и порука да америчка војска не припрема инвазију на Кубу. Генерал Франсис Донован, командант Јужне команде САД, изјавио је пред законодавцима да америчке снаге нису у фази припрема за преузимање острва, већ да су спремне за заштиту амбасаде САД у Хавани, базе Гвантанамо и евентуално реаговање у случају масовних миграција.
Напетости између Хаване и Вашингтона порасле су у тренутку дубоке економске и енергетске кризе на Куби, коју кубанске власти повезују са америчким санкцијама и ограничењима у испорукама нафте. Амерички званичници, међутим, тврде да је криза посљедица неефикасности кубанског политичког и економског система.
