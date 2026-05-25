Потпуно слијеп, али незаустављив: Миладин трчао бањалучки полумаратон и одржао лекцију свима

Аутор:Марија Милановић
Изговори за Миладина не постоје, потпуно слијеп са својом свитом трчао је бањалучки полумаратон те својим подвигом фасцинирао и мотивисао многе.
„Прошле године сам трчао ултрамаратон у Сарајеву, 24 сата сам трчао“, казао је Миладин, а на овом његовом подвигу бодрила га је и пратила иста екипа као са бањалучког полумаратона Дијана, Гоца, Дијана и Мира.
Миладина прате, како и он сам каже добри људи добре воље, који воле своју породицу и то је оно што их охрабрује да настављају даље.
„Једно заједништво, које би требало свима да укаже како треба на крају нормално да се живи по нашим правилима. Има људи који сматрају да треба другачије и не виде оно што видимо ми“, казао је Миладин.
Миладин је имао и поруку за све младе људе рекавши да требају заборавити телефонске и компјутерске ствари, да изађу у природу и друже се једни с другима, чувају своју породицу и то раде најбоље како знају.
Ову несвакидашњу причу на својој друштвеној мрежи Инстаграм подијелила је корисница „Yugoslovenka“, Нела Бунчић Вукомановић, која је такође страствена тркачица и инфлуенсерка, а која је својим начином живота изградила велику публику пратилаца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
