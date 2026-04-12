Затворена биралишта у Мађарској: Рекордна излазност, ускоро први резултати

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборима у Мађарској затворена су у 19.00 часова, а до 18.30 часова гласало је рекордних 77,8 одсто бирача са правом гласа, јавља Ројтерс, позивајући се на Националну изборну комисију.
Излазност до 17.00 часова такође је била рекордно висока, а до тада је на гласање изашло више од 74 одсто бирача.
Актуелни премијер Мађарске Виктор Орбан изразио је задовољство високом излазношћу након што је гласао у Будимпешти и истакао да је дошао да побиједи.
Први прелиминарни резултати очекују се убрзо након затварања бирачких мјеста.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму