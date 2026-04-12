Затворена биралишта у Мађарској: Рекордна излазност, ускоро први резултати

АТВ

АТВ
12.04.2026 19:23

Избори у Мађарској, гласачи бирачким мјестима
Фото: Tanjug/Peter Lehoczky/MTI via AP

Бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборима у Мађарској затворена су у 19.00 часова, а до 18.30 часова гласало је рекордних 77,8 одсто бирача са правом гласа, јавља Ројтерс, позивајући се на Националну изборну комисију.

Излазност до 17.00 часова такође је била рекордно висока, а до тада је на гласање изашло више од 74 одсто бирача.

Актуелни премијер Мађарске Виктор Орбан изразио је задовољство високом излазношћу након што је гласао у Будимпешти и истакао да је дошао да побиједи.

Први прелиминарни резултати очекују се убрзо након затварања бирачких мјеста.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Мађарска

Избори у Мађарској

Мађарска избори 2026

Виктор Орбан

Петер Мађар

Више из рубрике

Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Стручњак објаснио шта ће се десити ако и Трамп затвори Ормуаки мореуз

1 ч

0
Људи стоје у реду док чекају гласање на парламентарним изборима у Мађарској 2026.

Свијет

Невиђена излазност на изборима у Мађарској до 17 сати

3 ч

0
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс на конференцији за новинаре након преговора с Ираном

Свијет

Нове тврдње: Умало избила туча на преговорима САД и Ирана

3 ч

0
Папа Лав на Божићној миси

Свијет

Папа упутио васкршње честитке свим православцима

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Игокеа ипак без Титуле Лиге шампиона, Ритас прејак

20

55

Гуљас: Фидес ће имати већину

20

47

Мађарска избори уживо: Лоше вијести за Орбана на почетку бројања

20

25

Први званични резултати у Мађарској: Орбан или Мађар

20

16

Домаћине у Српској за Васкрс цијене меса пукле у главу

