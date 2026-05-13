Затворен 9. Јахорина економски форум

Од инклузије до утицаја у региону, креирање атрактивних туристичких садржаја ван сезоне, европски климатски захтјеви – само су неке од тема које су се нашле на панелима посљедњег дана Јахорина економског форума. Форум је био изразито успјешан, а похвале и одушевљење учесника биће велики подстрех да сљедећи, јубиларни форум, буде још бољи, поручили су организатори.
„Покушаћемо да лобирамо и тражимо од свих влада региона да се више укључе и да буду присутни у самом процесу организације и креирању одређених тема. И оно на чему ћемо инсистирати је да се настави процес дигитализације јавне управе, те да на тај начин олакшамо процедуру самим привредницима и грађанима“, рекао је Горан Рачић предсједник Јахорина економског форума.
Културна и привредна дипломатија као инструмент меке моћи и регионалног позиционирања била је једна од тема на данашњем панелу. Иако су страни амбасадори створили погрешну слику о дипломатским односима, мале државе су показале да културна дипломатија може да постигне велике резултате, истиче Александар Врањеш.
„Кад кажемо позиција дипломатије ми мислимо на стране амбасадоре снажних западних држава које су овдје превршиле сваку мјеру мијешањем у унутрашња питања, а самим тим су створиле негативну конотацију када је ријеч о њиховој улози. Ја сам помињао да су они изашли из оквира оног што би требао бити њихов посао, а то је да комуницирају с мјером, а не да нам кроје политички систем“, рекао је Александар Врањеш, амбасадор БиХ у Србији.
Генерални директор Електропривреде Србије, Душан Живковић, учествовао је на панелу „Како одговорити на европске климатске захтјеве“, гдје је објаснио докле је Србија стигла по питању енергетске транзиције и да ли зелена транзиција може замијенити хидроелектране.
„Имамо тај вјечити сјајни ресурс – Сунце и вјетар који га прати. Треба га искористити како би и та два ресурса нашла своје мјесто под Сунцем, и да све компаније, укључујући и Електропривреду Србије, пронађу начин, пронађу средства и најбоља технолошка рјешења, али и створе услове, с једне стране, да се смањи удио хидроелектрана, а да се не угрози данашња прва тема, а то је енергетска сигурност“, рекао је Душан Живковић, генерални директор Електропривреде Србије.
Успјешност форума огледа се у томе што су сваки панел и дискусија довели до креативних закључака и идејних рјешења. Ускоро ће почети припрема новог, јубиларног, Јахорина економског форума, а до сљедећег сусрета надају се да ће поједине овогодишње идеје бити реализоване, поручују организатори.
