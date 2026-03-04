Logo
Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

Аутор:

АТВ

04.03.2026

20:47

Коментари:

0

Атлетичари Борца могу да се похвале добрим резултатима на почетку ове године. Медаље су пристигле у Бањалуку са првенства Републике Српске и БиХ, а Лука Ивичић имао је сјајан наступ у Београду.

Атлетичар бањалучког Борца Лука Ивичић може да се похвали сјајним резултатима у дворани. На првенству Србије протеклог викенда, освојио је прво мјесто у скоку с мотком. Прије тога окитио се медаљама на првенству БиХ и Републике Српске.

Свака медаља доказ је преданог рада и труда, а свако такмичење за Луку представља изазов, али и прилику да помјери сопствене границе. Круна сезоне биће Балканско првенство које ће у јулу бити одржано у Грчкој. Ипак, Лука за себе има још неке планове.

Уз квалитетан тренинг ништа није недостижно, поручује Лукин тренер Душко Ивичић. Међутим, из године у годину за наше атлетичаре проблем је исти. Неадекватни услови за тренинг. Зато свака медаља има још већу тежину.

Наредни испит за Луку биће првенство словачке 14. марта чиме ће бити спуштена завјеса на дворанску сезону.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

atletika

Luka Ivičić

