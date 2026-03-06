Logo
Будимир и Кострешевић са Георгиевом: МУП јесте и остаје професионалан партнер

АТВ

06.03.2026

14:08

Посјета директора за операције Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи (СЕЛЕЦ) МУП-у Српске
Фото: Уступљена фотографија

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић састали су се директором за операције Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи (СЕЛЕЦ) Чавдаром Георгиевим.

У разговорима су се осврнули да досадашње активности и сарадњу, те констатовали да исту треба интензивирати у будућости.

Министар Будимир и директор за операције СЕЛЕЦ-а сложили су се да је област борбе против тероризма заједнички безбједносни изазов.

Друштво

Ко су наше јединствене жене: приче жена које већ 40 година граде компанију Тропик Малопродаја

Министар је истакао да МУП јесте и остаје професионалан партнер за сарадњу и размјену информација.

Састанку директора полиције Републике Српске са директором за операције Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи присуствовао је и шеф полиције Брчко Дистрикта Горан Писић, а теме разговора биле су оперативни капацитети и могућности које нуди СЕЛЕЦ у борби против транснационалног организованог криминала.

Директор за операције Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи одржао је презентацију активности и улоге СЕЛЕЦ центра у ученицима Средње школе унутрашњих послова и кадетима Полицијске академије Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

МУП Републике Српске

Жељко Будимир

Синиша Кострешевић

