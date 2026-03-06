Будимир и Кострешевић са Георгиевом: МУП јесте и остаје професионалан партнер

Аутор:АТВ
06.03.2026
14:08
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић састали су се директором за операције Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи (СЕЛЕЦ) Чавдаром Георгиевим.
У разговорима су се осврнули да досадашње активности и сарадњу, те констатовали да исту треба интензивирати у будућости.
Министар Будимир и директор за операције СЕЛЕЦ-а сложили су се да је област борбе против тероризма заједнички безбједносни изазов.
Друштво
Министар је истакао да МУП јесте и остаје професионалан партнер за сарадњу и размјену информација.
Састанку директора полиције Републике Српске са директором за операције Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи присуствовао је и шеф полиције Брчко Дистрикта Горан Писић, а теме разговора биле су оперативни капацитети и могућности које нуди СЕЛЕЦ у борби против транснационалног организованог криминала.
Директор за операције Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи одржао је презентацију активности и улоге СЕЛЕЦ центра у ученицима Средње школе унутрашњих послова и кадетима Полицијске академије Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
