У Српској рођено 13 беба

19.05.2026 08:06

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 13 беба, пет д‌јевојчица и осам д‌јечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је седам беба, Добоју и Невесињу по двије, Градишци и Источном Сарајеву по једна.

У породилишту Бањалука рођене су четири д‌јевојчице и три д‌јечака, Добоју два д‌јечака, Невесињу д‌јечак и д‌јевојчица, а у Градишци и Источном Сарајеву по један д‌јечак

У породилиштима Зворник, Приједор, Требиње, Бијељина и Фоча није било порода

