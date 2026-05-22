Научници: Капи за очи од шпината могу лијечити синдром сувог ока

Научници су развили капи за очи на бази спанаћа које би могле да ублаже симптоме синдрома сувог ока код више од милијарду људи широм свијета.
Тим са Националног универзитета у Сингапуру (НУС) успио је да прилагоди процес фотосинтезе, неопходан за живот биљака, за употребу у људском оку, отварајући нове могућности за лијечење овог непријатног стања, пише ScienceAlert.
Истраживачи су „позајмили“ фотосинтетске мембране од листова спанаћа и примјенили их путем капи за очи на ћелије људског ока узгајане у лабораторији, као и на ћелије мишева генетски модификованих да имају стање слично синдрому сувог ока.
Пренос је био успешан - када су једном биле изложене свјетлости, наночестице у ћелијама ока сисара почеле су да производе NADPH, хемијску „батерију“ коју ћелије користе за заштиту од оштећења.
Молекул NADPH је кључан у борби против реактивних врста кисеоника (ROS), које изазивају упалу и ћелијски стрес код синдрома сувог ока. Иако је развој још увијек у раној фази, постоји реална могућност да се бол и пецкање повезани са сувим очима ублаже терапијом активираном свјетлошћу.
„Ово је узбудљиво откриће јер смо први пут показали да се фотосинтетски механизам биљака може трансплантирати у ткиво сисара како би се произвели биолошки корисни молекули, користећи само исту свјетлост која нам омогућава да видимо“, рекао је биомолекуларни инжењер Синг Куоран са Националног универзитета у Нунавуту. „Ово би нам могло омогућити да стекнемо ограничене фотосинтетске могућности.“
Истраживачи називају своју нову технологију LEAF, што је скраћеница од „фабрика NADPH обогаћена тилакоидима свјетлосне реакције“. Тилакоиди су кључне компоненте хлоропласта, структура које спроводе фотосинтезу у биљним ћелијама, и управо они производе NADPH.
Спанаћ је изабран због високог приноса хлоропласта и релативно лаке изолације његових биомеханизама, уз додатну предност што је јефтин и широко доступан.
Истраживачи су показали да је у року од 30 минута излагања свјетлости, NADPH произведен на овај начин смањио активност штетних ROS једињења и вратио имуне ћелије у рожњачи у заштитно, антиинфламаторно стање.
Такође се показало да је поступак ефикасан на узорцима суза узетим од пацијената са синдромом сувог ока. LEAF третман је смањио нивое штетних оксиданата, у случају водоник-пероксида, за чак 95 процената. Ресторативна својства се примјењују и унутар и изван ћелија ока.
„Са LEAF технологијом, сада имамо метод који користи амбијентално свјетло да директно надокнади молекул који болест сувог ока исцрпљује“, објаснио је биомолекуларни инжењер Дејвид Леонг Таи Веи са Националног универзитета у Нунску.
„Пошто се добија из спанаћа, примјењује се као обична кап за очи, не захтјева спољни уређај или извор напајања и користи исту свјетлост којом видимо, вјерујемо да има огроман потенцијал за клиничку примјену“, додао је.
Код мишева третираних два пута дневно током пет дана, LEAF терапија се показала ефикаснијом од лијека Restasis, који се често прописује за синдром сувог ока. Restasis је релативно скуп и често изазива нежељене ефекте попут повећане иритације ока, тако да би алтернатива била добродошла.
Наравно, остаје да се види да ли ће терапија дјеловати код људи, а припреме за клиничка испитивања су већ у току. Истраживачи такође желе да испитају како би третман могао да функционише током дужег периода, с обзиром на то да се честице LEAF тренутно разлажу у ћелијама ока и губе своју ефикасност након неколико сати.
Такође постоји могућност да се LEAF може користити и ван третмана сувог ока. Научници сугеришу да би се исти приступ могао користити и за друга инфламаторна стања, гдје год је потребна одбрана од ROS једињења и гдје је захваћено ткиво изложено видљивој свјетлости.
„Готово је надреално замислити могућу будућност у којој би људске ћелије могле имати ограничен, али користан облик фотосинтетске способности, не само у оку већ и другде“, закључио је Леонг. Истраживање је објављено у часопису Cell.
