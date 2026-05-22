Никси на пола пута до великог НБА финала

АТВ
22.05.2026 07:38

Фото: Tanjug / AP / Frank Franklin II

Њујорк Никси су побиједили у свом Медисон Сквер Гардену екипу Кливленд Кавалирса резултатом 109:93 и тако су дошли на пола пута до великог НБА финала.

Екипе су у првом полувремену биле резултатски врло изједначене те ниједан тим није створио већу предност од шест поена.

Домаћи су одлучујућу серију направили почетком треће четвртине, када су код резултата 53:53, у пет минута направили 18:0 па су у посљедњу четвртину ушли с +15 (85:70).

Кливленд је потом серијом 8:0 смањио заостатак на само седам поена, али то је било све што је гостујућа екипа успјела направити јер су Никси након тога дошли и до +19 те мирно привели дуел крају.

Најбољу утакмицу каријере у плеј-офу одиграо је Џош Харт који је с 26 поена и пет погођених тројки предводио стријелце Њујорка, чему је додао и седам асистенција те двије украдене лопте.

Микал Бриџис и Џејлен Брансон су постигли по 19 поена, а дабл-дабл је имао Карл-Ентони Таунс с 18 поена и 13 скокова.

Најбољи стријелац Кавалирса био је Донован Мичел с 26 поена, док је Џејмс Харден убацио 18 поена.

Кливленд ће у наредне двије утакмице бити домаћин, а прва од њих је на распореду у ноћи са суботе на недјељу (2:00 часа) по нашем времену. Подсјетимо, серија финала Источне конференције игра се на четири побједе.

