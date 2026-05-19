Logo
Large banner

Невјероватни Вембањама водио Спарсе до прве побједе: Оклахома пала након два продужетка

Аутор:

АТВ
19.05.2026 07:02

Коментари:

0
Невјероватни Вембањама водио Спарсе до прве побједе: Оклахома пала након два продужетка
Фото: Tanjug / AP / Tony Gutierrez

Француз Виктор Вембањама засјенио је вече у којем је Шеј Гилџус-Александер примио МВП награду те је с 41 поеном и 24 скока водио Сан Антонио Спарсе до побједе над Оклахома Сити Тандером 122:115.

У драматичној првој утакмици финала Западне конференције, која је одлучена тек након два продужетка, Спарси су одмах на почетку серије украли предност домаћег терена.

Историјско вече Вембањаме

Француски феномен осигурао је побједу с два закуцавања у посљедњем минуту другог продужетка, од којих је једно претворио у акцију за три поена. Тиме су Спарси савладали Тандер пети пут у шест овосезонских дуела. С 22 године и 134 дана, Вембањама је постао најмлађи играч у историји доигравања с учинком од најмање 40 поена и 20 скокова, надмашивши Карима Абдул-Џабара који је 1970. имао 22 године и 343 дана када је остварио такав подвиг.

„Сви су уложили огроман труд“, изјавио је Вембањама, који је постигао 16 од својих 41 поена у кључним тренуцима утакмице.

И Харпер уз бок великанима

Фантастично вече за Спарсе заокружио је и руки Дилан Харпер, који је утакмицу завршио с 24 поена, 10 скокова, пет асистенција и рекордних седам украдених лопти за клуб у доигравању. Харпер се тако придружио Меџику Џонсону као једини новајлија у историји НБА доигравања с најмање 20 поена, 10 скокова, пет асистенција и пет украдених лопти на једној утакмици.

Стефон Касл додао је 17 поена, Девин Васел и Келдон Џонсон по 13, а Џулијан Шампани 11 за Спарсе, који су играли без Де'Арона Фокса због болова у зглобу.

СГА се мучио упркос МВП награди

Код Тандера, којима је прекинут низ од девет узастопних побједа у доигравању, најефикаснији је био Алекс Карузо с 31 поеном с клупе, што му је други најбољи учинак каријере. Џејлен Вилијамс вратио се након шест утакмица паузе због истегнућа бутног мишића и убацио 26 поена.

Шеј Гилџус-Александер, који је уочи сусрета примио свој други узастопни трофеј за најкориснијег играча лиге, уписао је 24 поена и 12 асистенција, али уз врло лош шут из игре 7 од 23. Имао је најгоре шутерско полувријеме у готово три године, погодивши само један од пет шутева за четири поена, што му се није догодило у посљедњих 270 утакмица.

Трилер одлучен након 58 минута игре

Била је то тек шеста прва утакмица у историји доигравања која је отишла у два продужетка, прва након дуела Спарса и Вориорса 2013. године. Спарси су девет минута прије краја регуларног дијела водили с десет поена разлике, но све су прокоцкали.

У неизвјесној завршници вођство се мијењало, а Вембањамин покушај за побједу у посљедњој секунди блокирао је Чет Холмгрен. Ипак, француски кошаркаш се искупио погодивши тешку тројку 28 секунди прије краја првог продужетка за ново изједначење и наставак драме.

„Била је то битка воље. Ниво менталне снаге који су показале обје екипе... требала нам је свака секунда од сваког играча који је ушао у игру“, рекао је тренер Спарса Мич Џонсон.

С друге стране, тренер Тандера Марк Дејнолт био је кратак: „Морамо бити бољи након ове утакмице.“

Друга утакмица игра се у сриједу, такође у Оклахома Ситију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НБА плеј оф

НБА

Виктор Вембањама

Шеј Гилџес Александер

кошарка

Сан Антонио Спарс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нагетси Јокић НБА кошарка

Кошарка

НБА лига ни не крије пљачку: Објавили како су узели МВП трофеј Николи Јокићу

1 д

0
Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

Кошарка

Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

1 д

0
Шеј Гилџес Александер кошаркаш Оклахоме НБА

Кошарка

Ништа од признања за Јокића: Шеј поново МВП!

1 д

0
НБА легенда позвала Леброна да се пензионише: Ово је непоштовање

Кошарка

НБА легенда позвала Леброна да се пензионише: Ово је непоштовање

1 д

0

Више из рубрике

Кошаркаши Партизана дочекали су у Београдској арени Црвену звезду у првој утакмици плеј-офа полуфинала АБА лиге. Кошаркаш Партизана Тоње Џекири са лоптом на утакмици.

Кошарка

Драма у вјечитом дербију: Партизан срушио Звезду на отварању полуфинала АБА лиге

13 ч

0
Дубаи ће Будућност дочекати у Зеници

Кошарка

Дубаи ће Будућност дочекати у Зеници

23 ч

0
Нагетси Јокић НБА кошарка

Кошарка

НБА лига ни не крије пљачку: Објавили како су узели МВП трофеј Николи Јокићу

1 д

0
Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

Кошарка

Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

1 д

0

  • Најновије

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

11

48

Нивес Целзијус "запалила" мреже у изрезаној хаљини: Дубоки деколте у првом плану

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner