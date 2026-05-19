Невјероватни Вембањама водио Спарсе до прве побједе: Оклахома пала након два продужетка

Француз Виктор Вембањама засјенио је вече у којем је Шеј Гилџус-Александер примио МВП награду те је с 41 поеном и 24 скока водио Сан Антонио Спарсе до побједе над Оклахома Сити Тандером 122:115.
У драматичној првој утакмици финала Западне конференције, која је одлучена тек након два продужетка, Спарси су одмах на почетку серије украли предност домаћег терена.
Француски феномен осигурао је побједу с два закуцавања у посљедњем минуту другог продужетка, од којих је једно претворио у акцију за три поена. Тиме су Спарси савладали Тандер пети пут у шест овосезонских дуела. С 22 године и 134 дана, Вембањама је постао најмлађи играч у историји доигравања с учинком од најмање 40 поена и 20 скокова, надмашивши Карима Абдул-Џабара који је 1970. имао 22 године и 343 дана када је остварио такав подвиг.
„Сви су уложили огроман труд“, изјавио је Вембањама, који је постигао 16 од својих 41 поена у кључним тренуцима утакмице.
Фантастично вече за Спарсе заокружио је и руки Дилан Харпер, који је утакмицу завршио с 24 поена, 10 скокова, пет асистенција и рекордних седам украдених лопти за клуб у доигравању. Харпер се тако придружио Меџику Џонсону као једини новајлија у историји НБА доигравања с најмање 20 поена, 10 скокова, пет асистенција и пет украдених лопти на једној утакмици.
Стефон Касл додао је 17 поена, Девин Васел и Келдон Џонсон по 13, а Џулијан Шампани 11 за Спарсе, који су играли без Де'Арона Фокса због болова у зглобу.
Код Тандера, којима је прекинут низ од девет узастопних побједа у доигравању, најефикаснији је био Алекс Карузо с 31 поеном с клупе, што му је други најбољи учинак каријере. Џејлен Вилијамс вратио се након шест утакмица паузе због истегнућа бутног мишића и убацио 26 поена.
Шеј Гилџус-Александер, који је уочи сусрета примио свој други узастопни трофеј за најкориснијег играча лиге, уписао је 24 поена и 12 асистенција, али уз врло лош шут из игре 7 од 23. Имао је најгоре шутерско полувријеме у готово три године, погодивши само један од пет шутева за четири поена, што му се није догодило у посљедњих 270 утакмица.
Била је то тек шеста прва утакмица у историји доигравања која је отишла у два продужетка, прва након дуела Спарса и Вориорса 2013. године. Спарси су девет минута прије краја регуларног дијела водили с десет поена разлике, но све су прокоцкали.
У неизвјесној завршници вођство се мијењало, а Вембањамин покушај за побједу у посљедњој секунди блокирао је Чет Холмгрен. Ипак, француски кошаркаш се искупио погодивши тешку тројку 28 секунди прије краја првог продужетка за ново изједначење и наставак драме.
„Била је то битка воље. Ниво менталне снаге који су показале обје екипе... требала нам је свака секунда од сваког играча који је ушао у игру“, рекао је тренер Спарса Мич Џонсон.
С друге стране, тренер Тандера Марк Дејнолт био је кратак: „Морамо бити бољи након ове утакмице.“
Друга утакмица игра се у сриједу, такође у Оклахома Ситију.
