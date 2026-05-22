Нестала дјевојчица Елена (12) из Качарева: Понијела ранац за школу, од синоћ је нема

22.05.2026 10:20

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Дјевојчица Елена Јусеинов (12) из Качарева нестала је синоћ. Апели за њен проналазак дијеле се на друштвеним мрежама, а тетка која брине о њој је испричала да је јако забринута, будући да је ријеч о детету које је мајка напустила кад је имала свега 6 година.

"Са Еленом мора много да се ради. Ја сам јој забранила изласке, трудим се да је изведем на прави пут. Синоћ је око пола десет пожељела мени и баки лаку ноћ и отишла да спава. Рекла је и да је спаковала ствари за школу. Од тада је нисмо видјели, а ранац је понијела са собом", прича тетка за Телеграф.

Како истиче, телефон јој је недавно одузела због казне, а сада га носи у полицијску станицу, надајући се да може да помогне.

Елена има 12 година, висока је око 155 центиметара, мршава је и има црну косу. На себи је имала црну мајицу, црне фармерке, Најк папуче, плаво-љубичасти ранац.

Ко год да је видио или види Елену, нека се ХИТНО јави полицији, поручила је породица.

