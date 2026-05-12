Српска биљежи највећу продају станова у посљедњој деценији

За само прва три мјесеца ове године у Републици Српској продато је 957 нових станова, што је највећи број у посљедњих десет година, а највише их је продато у Бањалуци.
Показују то подаци Републичког завода за статистику, а како истичу из ове институције, поредећи са истим периодом лани, ријеч је о расту продаје од 80,9 одсто.
„Један од разлога за овакав скок броја забиљежених купопродаја јесте и помјерање рока завршетка изградње са краја 2025. на почетак 2026. године“, објашњавају они.
Како додају, просјечна цијена завршених и продатих нових станова у првом тромјесечју 2026. године износила је 2.882 КМ по квадратном метру и у односу на прво тромјесечје 2025. године нижа је за 6,4 одсто, док је у односу на просјечну цијену завршених и продатих нових станова у цијелој 2025. години нижа за 4,7 одсто.
„Просјечна цијена новог завршеног и продатог стана у Републици Српској, у првом тромјесечју 2026. године, формирана је на основу података за 18 градова и општина у којима је забиљежена купопродаја, а први пут и у Костајници. Према просјечним цијенама, само квадрат новог стана у Бањалуци и Требињу прелази 3.000 КМ“, наводе они.
Према њиховим подацима, укупна вриједност свих завршених и продатих нових станова, укупне корисне површине 50.803 квадратна метра, износила је 146,4 милиона КМ. Од тог износа, грађевински инвеститори највише су наплатили у Бањалуци - преко 40 милиона КМ, односно 27,3 одсто од укупног износа у Републици Српској.
„Просјечна величина продатих нових станова, према подацима о корисној површини, у Републици Српској у првом тромјесечју 2026. године износи 53 квадратна метра“, наводи се у статистичким подацима.
Највише станова продато је у Бањалуци - 189 по просјечној цијени од 3.881 КМ по квадратном метру. Слиједе Прњавор са 118 станова по просјечној цијени од 2.174 КМ по квадратном метру, Требиње са 94 стана по просјечној цијени од 4.577 КМ по квадратном метру, те Приједор са 89 станова по просјечној цијени од 2.711 КМ по квадратном метру.
Данас је Свети Василије Острошки: Вјерује се да се на овај дан дешавају чуда
Према њиховим подацима, на листи је и Источна Илиџа са 87 продатих станова по просјечној цијени од 2.436 КМ по квадратном метру, затим Модрича са 74 стана по просјечној цијени од 1.711 КМ по квадратном метру и Добој са 62 стана по просјечној цијени од 2.770 КМ по квадратном метру.
Посљедњи на листи су Фоча са 55 продатих станова по просјечној цијени од 2.372 КМ по квадратном метру, Котор Варош са 35 станова по просјечној цијени од 2.317 КМ по квадратном метру и Источно Ново Сарајево са 33 стана по просјечној цијени од 2.875 КМ по квадратном метру.
Драган Милановић, директор агенције „Римакс“ из Бањалуке, у разговору за „Независне новине“ истиче да је у Бањалуци потражња добра, а да је раст цијена управо посљедица те потражње.
„Продаја станова расте, нарочито када је ријеч о новоградњи, из разлога што и староградња има високу цијену. Људи се приликом куповине радије одлуче да плате нешто више како би имали нов стан и били мирни наредних десет година. То је један од кључних разлога“, објашњава он.
Када је ријеч о структури купаца и мотивима за куповину, Милановић истиче да грађани станове најчешће купују за становање или као вид инвестиције. Према његовим ријечима, међу купцима станова у Бањалуци често су и грађани из других градова Српске, као и наши људи из иностранства.
„Наши људи који раде у иностранству имају доста висока примања за наш стандард, али недовољна да купе некретнину у Бечу или Минхену. Зато они инвестирају и купују овдје“, истиче он за „Независне новине“.
