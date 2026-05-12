Logo
Large banner

Српска биљежи највећу продају станова у посљедњој деценији

Аутор:

АТВ
12.05.2026 07:12

Коментари:

5
Српска биљежи највећу продају станова у посљедњој деценији
Фото: АТВ

За само прва три мјесеца ове године у Републици Српској продато је 957 нових станова, што је највећи број у посљедњих десет година, а највише их је продато у Бањалуци.

Показују то подаци Републичког завода за статистику, а како истичу из ове институције, поредећи са истим периодом лани, ријеч је о расту продаје од 80,9 одсто.

„Један од разлога за овакав скок броја забиљежених купопродаја јесте и помјерање рока завршетка изградње са краја 2025. на почетак 2026. године“, објашњавају они.

Просјечне цијене

Како додају, просјечна цијена завршених и продатих нових станова у првом тромјесечју 2026. године износила је 2.882 КМ по квадратном метру и у односу на прво тромјесечје 2025. године нижа је за 6,4 одсто, док је у односу на просјечну цијену завршених и продатих нових станова у цијелој 2025. години нижа за 4,7 одсто.

„Просјечна цијена новог завршеног и продатог стана у Републици Српској, у првом тромјесечју 2026. године, формирана је на основу података за 18 градова и општина у којима је забиљежена купопродаја, а први пут и у Костајници. Према просјечним цијенама, само квадрат новог стана у Бањалуци и Требињу прелази 3.000 КМ“, наводе они.

Према њиховим подацима, укупна вриједност свих завршених и продатих нових станова, укупне корисне површине 50.803 квадратна метра, износила је 146,4 милиона КМ. Од тог износа, грађевински инвеститори највише су наплатили у Бањалуци - преко 40 милиона КМ, односно 27,3 одсто од укупног износа у Републици Српској.

Просјечна величина продатих нових станова

„Просјечна величина продатих нових станова, према подацима о корисној површини, у Републици Српској у првом тромјесечју 2026. године износи 53 квадратна метра“, наводи се у статистичким подацима.

Највише станова продато је у Бањалуци - 189 по просјечној цијени од 3.881 КМ по квадратном метру. Слиједе Прњавор са 118 станова по просјечној цијени од 2.174 КМ по квадратном метру, Требиње са 94 стана по просјечној цијени од 4.577 КМ по квадратном метру, те Приједор са 89 станова по просјечној цијени од 2.711 КМ по квадратном метру.

sveti vasilije

Друштво

Данас је Свети Василије Острошки: Вјерује се да се на овај дан дешавају чуда

Према њиховим подацима, на листи је и Источна Илиџа са 87 продатих станова по просјечној цијени од 2.436 КМ по квадратном метру, затим Модрича са 74 стана по просјечној цијени од 1.711 КМ по квадратном метру и Добој са 62 стана по просјечној цијени од 2.770 КМ по квадратном метру.

Посљедњи на листи су Фоча са 55 продатих станова по просјечној цијени од 2.372 КМ по квадратном метру, Котор Варош са 35 станова по просјечној цијени од 2.317 КМ по квадратном метру и Источно Ново Сарајево са 33 стана по просјечној цијени од 2.875 КМ по квадратном метру.

Драган Милановић, директор агенције „Римакс“ из Бањалуке, у разговору за „Независне новине“ истиче да је у Бањалуци потражња добра, а да је раст цијена управо посљедица те потражње.

Продаја расте

„Продаја станова расте, нарочито када је ријеч о новоградњи, из разлога што и староградња има високу цијену. Људи се приликом куповине радије одлуче да плате нешто више како би имали нов стан и били мирни наредних десет година. То је један од кључних разлога“, објашњава он.

Када је ријеч о структури купаца и мотивима за куповину, Милановић истиче да грађани станове најчешће купују за становање или као вид инвестиције. Према његовим ријечима, међу купцима станова у Бањалуци често су и грађани из других градова Српске, као и наши људи из иностранства.

„Наши људи који раде у иностранству имају доста висока примања за наш стандард, али недовољна да купе некретнину у Бечу или Минхену. Зато они инвестирају и купују овдје“, истиче он за „Независне новине“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

станови

Цијене

некретнине

Република Српска

Бањалука

Коментари (5)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка претукла Филипинца у Загребу

Регион

Дјевојка претукла младића у центру Загреба

7 ч

0
Данас је Свети Василије Острошки: Вјерује се да се на овај дан дешавају чуда

Друштво

Данас је Свети Василије Острошки: Вјерује се да се на овај дан дешавају чуда

7 ч

0
Матис Тел из Тотенхема постиже гол током утакмице енглеске Премијер лиге између Тотенхема и Лидс Јунајтеда у Лондону, понедјељак, 11. маја 2026.

Фудбал

Кикс Тотенхема вриједан испадања из лиге

15 ч

0
Харис Џиновић видно нерасположен на наступу: Фанови сматрају да је разлог Мелинина удаја

Сцена

Харис Џиновић видно нерасположен на наступу: Фанови сматрају да је разлог Мелинина удаја

15 ч

0

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.

Република Српска

Додик о изјави Каје Калас: Не зна да ли је пошла или је дошла

15 ч

3
Борба за фотеље разбила привидно опозиционо јединство

Република Српска

Борба за фотеље разбила привидно опозиционо јединство

15 ч

0
Кристијан Шмит у Бањалуци испред зграде ОХР-а, одмахнуо руком.

Република Српска

Шта кажу грађани Републике Српске о одласку Кристијана Шмита?

16 ч

1
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић: Одбрана сутра подноси Механизму коментар на извјештај независних љекара

17 ч

2

  • Најновије

14

07

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner