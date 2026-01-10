Logo
"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"

Извор:

АТВ

10.01.2026

19:36

Коментари:

0
Фото: АТВ

Моћ српске средњовјековне државе оживио је Дарко Јурошевић – и то на шаховској табли. Умјесто анонимних краљева и пјешака српски владари.

Цар Душан и принцеза Јелена, сваки потез је важан. Ту је и њихова војска. Академски вајар исклесао их је у дрвету и удахнуо им душу.

"Ипак је шах мисаона игра. Цар Душан, држава. И симболично повлачење потеза? Да то је једна мала тајна како је ова српска средњовијековна држава била толико успјешна", каже Дарко Јурошевић, академски сликар и вајар, Милићи.

Кључне потезе повлачио је и Дарко, док је стварао „Шах цара Душана“ у Милићима. Бијеле фигуре извајао је у јавору, црне у ораху. Детаљ по детаљ.

Иако се то можда на први поглед не би рекло, свака од ових фигура на шаховској табли израђена је ручно. У све то Дарко је уложио много рада и труда. Само три године радио је три године, а на цијелом пројекту укупно пет година.

Свака фигура има своју симболику и историјски карактер. А њихово настајање поносно су пратили породица и пријатељи.

"И прије тога је радио неке друге пројекте и стварно сам био одушевљен. Али ово је ја мислим врх његовог рада", каже Ранко Јурошевић, брат Дарка Јурошевића.

А свакодневно се рађају и нове идеје. Дарко неуморно ствара. Било би добро , каже, да умјетничка инсталација „Шах цара Душана“ своје мјесто пронађе у некој од институција културе. За сада, шаховска табла, са које се српска историја тако лако упија, постаје живља и разумљивија, свјетлост дана угледа тек у ријетким приликама и школи у Милићима.

