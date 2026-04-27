За стране раднике у Хрватској стижу нова правила

27.04.2026 14:45

Стижу нова правила за стране раднике у Хрватској.

Измјене Закона о странцима Влада је упутила у Сабор, пренијели су хрватски медији. За стране раднике основно знање хрватског језика постаје обавеза.

Према новом закону, они који након годину дана боравка буду жељели да продуже радну дозволу мораће да положе испит.

Полагаће се основни ниво А1.1, што износи 70 школских часова. На том нивоу учи се кроз једноставније задатке.

Како наводе хрватски медији, трошкове учења и полагања испита сноси послодавац.

Одобрено дупло више захтјева

Синдикати тврде да ова мјера значи искључиво обавезу полагања, али не и обезбијеђене курсеве.

За учење хрватског језика преко ваучера ХЗЗ-а током цијеле прошле године одобрено је 211 захтјева, док их је ове године већ двоструко више - 481.

Обавезни испит би требало да ступи на снагу сљедеће године, преноси дневник.хр.

Синдикати су се побунили, наводећи да курсеви нису доступни, као и да би ово могло да подстакне већу флуктуацију радника, али и фалсификовање докумената.

