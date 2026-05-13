Имате тамне мрље на лицу: Ево како их можете ублажити

Тамне мрље, флеке и неуједначен тен проблем су са којим се сусрећу многи, без обзира на године или тип коже.
Ријеч је о хиперпигментацији, односно појачаној производњи меланина – пигмента који кожи даје боју. Иако су ове промјене углавном безопасне, многима сметају јер кожа због њих изгледа уморно и неуједначено. Добра вијест је да се уз правилну његу и мало стрпљења постојеће мрље могу видљиво ублажити, а нове спријечити.
Да бисте успјешно ублажили пигментацијске мрље, важно је да знате шта их заправо узрокује. Меланин је природна заштита коже од сунца, али различити фактори могу пореметити његову производњу и довести до тога да се пигмент накупља неравномјерно, преноси Жена.хр.
Један од најчешћих узрока је поступална хиперпигментација, односно тамне мрље које остају након акни, ситних повреда, посјекотина или јачих упала коже. Често се појављују и након екцема или иритација. Велику улогу имају и хормони. Мелазма, позната и као „трудничка маска“, најчешће се јавља током трудноће, али и код жена које користе оралне контрацептиве. Препознаје се по симетричним тамним мрљама на челу, образима и подручју изнад усне. Наравно, важни су и генетика те одређени лијекови који могу повећати осјетљивост коже на сунце.
Ипак, највећи кривац за настанак и погоршање пигментацијских мрља дефинитивно је сунце. УВ зраци подстичу меланоците на додатну производњу меланина, због чега мрље постају тамније и израженије. Процјењује се да је велики дио видљивих знакова старења коже, укључујући и пигментације, повезан управо са излагањем сунцу.
Када се мрље једном појаве, незаштићено сунчање може их учинити још тврдокорнијим и успорити резултате било какве његе или третмана. Зато је СПФ најважнији корак у борби против хиперпигментације. Препоручује се свакодневно коришћење креме са широким спектром заштите и фактором најмање СПФ 30, чак и када је облачно. Добро је и избјегавати најјаче сунце током дана те носити сунчане наочаре и шешир када сте дуже напољу.
Уклањање пигментацијских мрља није нешто што се дешава преко ноћи. За резултате су потребни досљедност и стрпљење, а најбољи ефекат обично даје комбинација квалитетне његе и, по потреби, професионалних третмана.
Данас постоји низ састојака који могу помоћи да тен изгледа уједначеније и блиставије, а неки од њих већ су постали класици у њези коже. Витамин Ц један је од најпопуларнијих састојака јер дјелује као снажан антиоксиданс и помаже да се посвијетле постојеће мрље. Уз то, кожи враћа свјежину и сјај те је штити од спољашњих утицаја. Серуми са витамином Ц најчешће се користе ујутро, прије СПФ-а.
Врло популаран је и ниацинамид, односно витамин Б3. Он дјелује тако што смањује пренос пигмента према површини коже, због чега тен временом изгледа уједначеније. Посебно је користан код мрља које остају након акни јер истовремено дјелује умирујуће и противупално.
Осим њих, често се користе и ретиноиди који убрзавају обнову коже, азелаична киселина која помаже код неправилности тена те АХА киселине попут гликолне које њежно уклањају површински слој коже. Важно је имати на уму да резултати не долазе одмах – код пигментацијских мрља њега често траје мјесецима прије него што се виде озбиљније промјене.
Ако су мрље дубље и израженије, понекад је најбоља опција посјета дерматологу. Хемијски пилинзи, ласерски третмани и ИПЛ могу дати брже и видљивије резултате јер циљано дјелују на накупине меланина и подстичу обнову коже. Ипак, такве третмане увијек је важно радити уз стручни надзор како би кожа остала здрава и заштићена.
