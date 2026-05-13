Један витамин има сложену везу с раком: Премало и превише овог нутријента може бити опасно за здравље

Витамин Б12 је неопходан за здравље, али нова истраживања показују да и пренизак и превисок ниво овог витамина могу имати озбиљне посљедице по организам.
Витамин Б12 је неопходан за живот. Помаже тијелу да производи црвена крвна зрнца, одржава функционисање нервног система и игра централну улогу у начину на који ћелије копирају и поправљају ДНК.
Б12 се природно налази у животињским производима као што су месо, риба, јаја, млијеко и сир. Неке житарице и хљеб су такођер обогаћени њиме, што помаже људима који не једу месо да га довољно добију.
Већина људи који се придржавају разноврсне прехране уноси препоручену количину, али веганима, особама с одређеним цријевним проблемима и старијим особама које мање ефикасно апсорбирају храњиве твари могу бити потребни суплементи.
Без довољно витамина Б12, ствари могу кренути по злу, понекад озбиљно, посебно ако се недостатак не препозна и не лијечи. Ипак, посљедњих година истраживачи се питају да ли висок унос витамина Б12 или висок ниво витамина Б12 у крви може бити повезан с раком.
Тијело стално ствара нове ћелије. Сваки пут када се ћелија подијели, мора прецизно копирати своју ДНК. Витамин Б12 је кључан за тај процес. Када су нивои прениски, ДНК се може неправилно копирати, што доводи до мутација које, током много година, могу повећати ризик од одређених врста рака, посебно рака дебелог цријева. Због тога се недостатак Б12 схвата озбиљно.
Студија из Вијетнама из 2025. године открила је оно што су истраживачи описали као везу у облику слова У између уноса витамина Б12 и ризика од рака, при чему су и нижи и виши уноси повезани с повећаним ризиком.
Будући да оваква студија може показати повезаност, али не може доказати узрок и посљедицу, закључак није да је Б12 опасан. Ради се о томе да је равнотежа важна.
Можда се чини логичним да ако Б12 помаже здравим ћелијама да напредују, узимање додатних доза требало би да понуди додатну заштиту од рака. Али истраживања то не подржавају у потпуности.
Витамин Б12 подржава раст ћелија опћенито, не само раст здравих ћелија. Једна од брига је да, ако су преканцерозне ћелије већ присутне, врло висока доступност нутријената који подржавају раст, попут Б12, могла би, теоретски, подржати и њихов раст. Али то је и даље тешко доказати код људи.
Свеукупно, студије о високим дозама додатака витамина Б који се узимају током дужег периода нису показале јасне заштитне ефекте против појаве рака или смрти од рака.
Једна анализа је показала смањени ризик од меланома, али то је био специфичан налаз о раку, а не доказ да високе дозе витамина Б опћенито спрјечавају рак.
Нека опсервацијска истраживања су такођер сугерирала благи пораст ризика од рака плућа повезан с дугорочном суплементацијом високим дозама витамина Б6 и Б12, посебно међу мушкарцима и пушачима, иако оваква студија не може доказати да су суплементи узроковали рак.
Доктори су примијетили да многи пацијенти обољели од рака показују неуобичајено високе нивое Б12 у крви. Ово поставља важно питање: Да ли повишени Б12 доприноси раку или сам рак може узроковати пораст нивоа Б12?
Истраживање из 2022. године закључило је да је висок Б12 код пацијената обољелих од рака често "епифеномен". Другим ријечима, витамин се појављује уз болест, али је не мора нужно и покренути. Даља истраживања из 2024. године дошла су до сличног закључка.
То значи да необјашњив, упорно висок ниво Б12, посебно када није узрокован суплементима, не треба игнорисати. Може указивати на болест јетре, поремећаје крви или рак који још није откривен.
За већину људи, ово није нешто око чега би се требали бринути. Б12 из нормалне прехране која садржи месо, рибу, јаја, млијечне производе или обогаћену храну обично није проблем: врло је тешко конзумирати превише Б12 само из хране. Недостатак остаје чешћи и боље утврђен проблем од вишка.
Забрињавајуће је продужено узимање високих доза суплементације без медицинског савјета или крвни тест који показује упорно висок ниво Б12 када неко не узима суплементе, пише Кликс
