"Обезбиједити нулту стопу смртности на раду у Републици Српској"

АТВ
28.04.2026 19:21

Грађевина, Приједор
Нулта стопа смртности на раду у Републици Српској – порука је Савеза синдиката. Просјечно од десет до четрнаест радника годишње изгуби живот на радном мјесту. Из Савеза синдиката упозоравају да казнена политика одражава лоше стање на терену, те да су живот и здравље радника приоритет без којег систем не може функционисати.

"Ово стање које имамо сада, да годишње имамо од 10 до 14 повреда на раду стварно један алармантан податак и ништа нећемо учинити ако се овај број драстично не смањи нама је циљ да кроз израде стратегије кроз увођење централног регистра повреда на раду, измјене И допуна закона дођемо до нулте стопе смртних повреда на раду", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.

Фокус није на роковима, већ на томе да нова стратегија заштите на раду која се очекује у јуну донесе стварне промјене и смањи број трагедија.

"Циљ овога свега јесте да стратегију на које сада радимо не буде мртво слово на папиру не буде декларативне природе да она рјешења И задаци буду постављени дају резултати а резултати морају бити да имамо сто мање таквих ствари да имамо здравог квалитетног радник", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Да су промјене неопходне сагласни су и послодавци. Наглашавају да су грађевинарство и шумарство најкритичније области, али и да рјешење лежи у заједничком дјеловању и модернизацији процеса.

"Морају се предузети одређене активности на смањењу броја погинулих у предузећима и ту имамо двије гране, грађевина и шумарство И да се требамо фокусирати на тај дио, већ је евидентно гдје су проблем И на то се држава мора фокусирати", рекао је Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске.

Подршка у креирању нових рјешења стиже и из иностранства. Искуства из Шведске, гдје је безбједност радника на високом нивоу, требало би да послуже као модел.

"Ово је једна активност која је започела И која ће трајати јер оно што занима вас као И нас овдје је то да радник када крене на посао да након свог радног дана сигурно врати својој кући с посла то је оно што је најважније за све нас", рекла је Малин Фагерберг Диксон, шведска асоцијација "Синдикати синдикатима’’

Док надлежни полажу наде у нове законске оквире, синдикати и послодавци подсјећају да вријеме цури и да сваки пропуст у систему директно угрожава људске животе.

