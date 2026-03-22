Тришић Бабић: Веома охрабрујућа посјета Будимпешти

Извор:

РТРС

22.03.2026

08:12

Коментари: 6

6
Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

Бивши вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић изјавила је по повратку из Будимпеште да је било задовољство учествовати на конференцији конзервативних странака у овом граду.

"Осјећам је веома инспиративно након овог кратког, а врло охрабрујућег боравка у Мађарској", навела је Тришић Бабић.

Она је навела да су на конференцији, представници Српске били веома уважени.

"Као Република Српска имали смо први ред, сједили смо у првом реду са свим осталим гостима, међу којима су били конгресмени, сенатори, садашњи премијери, бивши премијери, предсједници политичких странака, интелектуалци из земаља осталог свијета, покривене са свим континентима, од Јужне Америке, Америке, Европе", навела је Тришић Бабић.

Оно што сам научила овај пут у Мађарској, каже Тришић Бабић, гледајући и ослушкујући све те тонове које смо чули на тој конференцији, да се заиста свијет промијенио.

"Да се Европа промијенила и да смо ми овдје у Републици Српској заиста направили праву ствар, што смо ипак у једном тренутку зауставили и рекли доста више", поручила је Тришић Бабић.

Поручила је младима да покажу какав статус Српске желе.

"Оно што бих жељела да пренесем поруку грађанима Републике Српске, младима Републике Српске, заиста, апсолутно, никаквог разлога немају да сузбијају, сакривају своје осјећаје, своје жеље, какав статус Републике Српске желе да виде и охрабрени смо овим што смо данас чули и видјели у Будимпешти, у Мађарској", истакла је Тришић Бабић.

Подсјећамо, У Будимпешти је одржана Конференција конзервативне политичке акције, која је окупила неке од најистакнутијих политичара из Европе и свијета. Међу учесницима је био и лидер СНСД-а Милорад Додик ком се током говора на конференцији, посебно обратио мађарски премијер Виктор Орбан.

Ана Тришић Бабић

Коментари (6)
