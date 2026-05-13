Везала га и поливала киселином? Комшије откривају језиве детаље злочина на Чукарици

М. П. (67) је јуче ујутру у стану на Бановом брду у Београду убила свог супруга З. П. (76), заривши му ногару од столице директно у срце.
Осумњичена је одраније имала психичке проблеме и већ је боравила на лијечењу у психијатријској установи. Према ријечима комшија, злочин је почињен на језив начин, а сумња се да је убиству претходило сурово мучење несрећног човјека.
Поједини станари зграде у Улици Николаја Гогоља на Бановом брду тврде да је М. П. дуго боловала.
„Нажалост, жена психички није била добро. Чак је била хоспитализована неколико пута због свог душевног стања. И раније је упадала у агресивна стања, а супруг је бринуо о њој како је знао и умио. Чули смо да је само неколико дана прије злочина изашла из болнице”, казала је једна комшиница, објашњавајући да је М. П. у налетима бијеса добијала „надљудску снагу”.
Злочин је пријављен јуче око 7.30 часова, када су забринуте комшије позвале полицију због страшне буке, свађе и ломљаве. Пошто је стан био закључан, ватрогасци су морали да обију врата. Унутра су затекли хорор сцену – мушкарац је лежао у локви крви, док је жена била у другој просторији.
Један од комшија је испричао да су се током увиђаја могле чути застрашујуће информације.
„Чули смо да га је мучила прије смрти, да га је чак и везала и поливала некаквим киселинама, те бола ножем. На посљетку је сломила столицу и дрвеном ногаром му пресудила. Шта је од тога тачно, поуздано знају само истражитељи”, рекао је комшија.
Станари подсјећају да је М. П. и прошле године ножем насрнула на мужа, као и на полицајце који су тада интервенисали. Иако су се били развели, З. П. се након неког времена вратио да брине о њој јер није могао да је остави болесну и саму.
Увиђај на мјесту злочина трајао је скоро пет сати. Осумњичена М. П. је око 11.30 часова изнесена на носилима и санитетом превезена у болницу уз полицијску пратњу, док је тијело убијеног човјека изнијето недуго затим.
