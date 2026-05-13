Logo
Large banner

Везала га и поливала киселином? Комшије откривају језиве детаље злочина на Чукарици

Аутор:

АТВ
13.05.2026 11:17

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

М. П. (67) је јуче ујутру у стану на Бановом брду у Београду убила свог супруга З. П. (76), заривши му ногару од столице директно у срце.

Осумњичена је одраније имала психичке проблеме и већ је боравила на лијечењу у психијатријској установи. Према ријечима комшија, злочин је почињен на језив начин, а сумња се да је убиству претходило сурово мучење несрећног човјека.

Поједини станари зграде у Улици Николаја Гогоља на Бановом брду тврде да је М. П. дуго боловала.

„Нажалост, жена психички није била добро. Чак је била хоспитализована неколико пута због свог душевног стања. И раније је упадала у агресивна стања, а супруг је бринуо о њој како је знао и умио. Чули смо да је само неколико дана прије злочина изашла из болнице”, казала је једна комшиница, објашњавајући да је М. П. у налетима бијеса добијала „надљудску снагу”.

Обреновац

Хроника

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

Злочин је пријављен јуче око 7.30 часова, када су забринуте комшије позвале полицију због страшне буке, свађе и ломљаве. Пошто је стан био закључан, ватрогасци су морали да обију врата. Унутра су затекли хорор сцену – мушкарац је лежао у локви крви, док је жена била у другој просторији.

Један од комшија је испричао да су се током увиђаја могле чути застрашујуће информације.

„Чули смо да га је мучила прије смрти, да га је чак и везала и поливала некаквим киселинама, те бола ножем. На посљетку је сломила столицу и дрвеном ногаром му пресудила. Шта је од тога тачно, поуздано знају само истражитељи”, рекао је комшија.

Станари подсјећају да је М. П. и прошле године ножем насрнула на мужа, као и на полицајце који су тада интервенисали. Иако су се били развели, З. П. се након неког времена вратио да брине о њој јер није могао да је остави болесну и саму.

Увиђај на мјесту злочина трајао је скоро пет сати. Осумњичена М. П. је око 11.30 часова изнесена на носилима и санитетом превезена у болницу уз полицијску пратњу, док је тијело убијеног човјека изнијето недуго затим.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Детаљи убиства

Београд

жена убила мужа

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.

Хроника

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

5 ч

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

БиХ

Вулић: Све више гласова за завршетак протектората у БиХ

5 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Кијев намјерно гађа цивиле у Русији

5 ч

0
Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

Градови и општине

Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

5 ч

0

Више из рубрике

Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.

Хроника

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

5 ч

0
Љекар из Мркоњић Града о стању пацијената након судара аутобуса и камиона

Хроника

Љекар из Мркоњић Града о стању пацијената након судара аутобуса и камиона

5 ч

0
СИПА претреса на више локација због утаје и прања новца

Хроника

СИПА претреса на више локација због утаје и прања новца

6 ч

0
Бањалучанин пијан напао здравственог радника

Хроника

Бањалучанин пијан напао здравственог радника

6 ч

0

  • Најновије

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

16

19

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner