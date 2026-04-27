Од канцеларије до улице: Ниске потпетице освајају прољеће

Ципеле са ниском потпетицом, некада резервисане готово искључиво за формалне прилике, данас су постале један од кључних модних комада за свакодневне комбинације, показујући изузетну свестраност и практичност у савременој гардероби.
Како истиче магазин "Вогуе", овај тип обуће све више доминира прољећним трендовима, јер спаја елеганцију класичних салонки са удобношћу која је прилагођена урбаном начину живота.
Ниске потпетице више нису искључиво дио пословног стила - данас се носе у разним комбинацијама, од опуштених дневних оутфита до софистицираних вечерњих издања.
Модни уредници и стилисти наглашавају да је њихова највећа предност управо прилагодљивост, јер се лако уклапају уз различите комаде гардеробе - од фармерки и сукњи до кројених одијела и хаљина.
Овај тренд одражава ширу промјену у моди, гдје се све више цијене удобност и функционалност, без одрицања од стила.
Један од кључних праваца у стилизовању ниских потпетица јесте минималистички приступ. Неутралне боје, чисте линије и једноставни кројеви омогућавају лако комбиновање и дуготрајну употребу.
Такви модели посебно добро функционишу у монохроматским комбинацијама - црној, бијелој или сивој - гдје ципеле додатно наглашавају елеганцију оутфита.
Истовремено, дизајнери нуде и смјелије варијанте, укључујући моделе у јарким бојама, металик тоновима или са анимал принтом, које служе као упечатљив модни детаљ.
Према препорукама модних уредника, постоји неколико основних начина стилизовања ниских потпетица:
1) Са деним комбинацијама - једноставне фармерке и класична кошуља уз ниске салонке стварају баланс између лежерног и елегантног изгледа.
2) Уз сукње и хаљине - миди сукње или лагане хаљине добијају софистициранији тон када се комбинују с оваквом обућом.
3) Са кројеним комадима - блејзери и панталоне на пеглу уз ниске потпетице чине идеалну пословну комбинацију.
4) Монохроматски оутфити - комбиновање истих или сличних тонова ствара чист, модеран изглед.
Овакви стилови показују да ниске потпетице могу бити једнако ефектне као и високе, али уз знатно већу практичност.
Тренд повратка салонки дио је ширег модног таласа који реинтерпретира класичне комаде кроз савремени дизајн.
Модели инспирисани деведесетим годинама, са елегантним шпицастим врхом и дискретном потпетицом, посебно су популарни јер нуде софистициран изглед без претјеране формалности.
Управо та комбинација носталгије и модерности чини их привлачним за широк спектар потрошача.
Један од главних разлога популарности ниских потпетица јесте њихова удобност. За разлику од високих штикли, ове ципеле омогућавају лакше кретање и дуготрајније ношење, што их чини идеалним избором за свакодневне активности.
Модни стручњаци истичу да се ради о "новом стандарду елеганције" - гдје стил не подразумијева жртвовање комфора.
Ниске потпетице потврђују да мода све више иде ка споју естетике и функционалности.
Њихова способност да се уклапају у различите стилове - од лежерних до формалних - чини их једним од најважнијих комада у савременој гардероби.
Како закључује "Вогуе", управо у тој свестраности лежи њихов највећи адут: ријеч је о ципелама које истовремено нуде елеганцију, удобност и безвременски стил.
