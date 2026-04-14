Пет прољећних комада без којих Италијанке не могу, за њих је ово основа

Аутор:АТВ
Италијанке имају своје модне адуте за сваку сезону, а који су комади увијек добродошли у њиховим прољећним комбинацијама, сазнајте у тексту.
Увијек су дотјеране, модно потковане, софистициране и спретне у спајању класике с неочекиваним и ефектним комадима. Знају како да изгледају примјерено и ненаметљиво у свакој прилици, али истовремено ће бити одјевене тако да их обавезно примјетите и дивите се њиховом стајлингу.
Који су кључни комади њихових комбинација?
Као и већини жена, и Италијанкама су фармерке један од омиљених одевних комада, поготово у пролјећним комбинацијама. Без обзира на то да ли се ради о пословном издању или комбинацији за дружење с пријатељицама, Италијанке ће пронаћи начин да и у фармеркама изгледају елегантно, спајајући их с адекватним софистициранијим комадима, додацима и обућом.
Још једна модна основа у готово сваком ормару. Не сме да буде преузак како би се лакше уклапао у слојевите пролјећне комбинације, али исто тако ни преширок. Италијанке су се прилагодиле тренду предимензиониране одјеће, али ипак желе умјерено широк сако који неће изгледати гротескно као што оверсајз комади често изгледају.
Омиљен модни додатак многих Италијанки. Свилену или сатенску мараму ставиће на главу и тако успут заштитити фризуру, лежерно је пребацити око врата, украсити њом торбу, завезати је око струка, исплести с њом плетеницу или је завезати око пунђе. Само је машта граница у спајању мараме с остатком њиховог издања
Комад који највише повезујемо с Италијанкама дефинитивно је цвјетна хаљина. Модна кућа Долце & Gabbana редовно нас подсјети на нераскидиву повезаност италијанске моде и романтичног цвјетног узорка, поготово када су у питању хаљине.
Ово је безвременски класик за сваку сезону, али у пролјећним комбинацијама често игра главну улогу. Италијанке ће бијелу кошуљу носити на разне начине – у комбинацији са сукњама за пословна издања, уз фармерке за лежерније прилике, с класичним панталонама на линију.
(Б92)
