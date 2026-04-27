"Користим црвено свјетло и крв деветнаестогодишњака"

Љепота Шарлиз Терон годинама уназад је тема којој се диве људи широм свијета, а како и не би с обзиром да одолијева годинама те може стати на црту далеко млађим колегицама.
Глумица Шарлиз Терон (50) може се похвалити савршеним изгледом и невјероватном младоликошћу иако је на прагу шесте деценије. Њена изазовна модна издања су увијек тема, а гостујући у једном подкасту, глумица је открила која је то тајна њене младоликости.
Њен одговор је био занимљив и контроверзан.
"Користим црвено свјетло. То и крв деветнаестогодишњака", био је њен одговор, на шта се водитељ насмијао.
Шарлиз се потом уозбиљила и рекла да редовно носи маску са црвеним свјетлом.
"Чим сиђем са сета, ставим је. Те маске једноставно обожавам", рекла је Шарлиз.
