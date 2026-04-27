"Користим црвено свјетло и крв деветнаестогодишњака"

АТВ
27.04.2026 17:14

Фото: Charlize Theron/Instagram

Љепота Шарлиз Терон годинама уназад је тема којој се диве људи широм свијета, а како и не би с обзиром да одолијева годинама те може стати на црту далеко млађим колегицама.

Глумица Шарлиз Терон (50) може се похвалити савршеним изгледом и невјероватном младоликошћу иако је на прагу шесте деценије. Њена изазовна модна издања су увијек тема, а гостујући у једном подкасту, глумица је открила која је то тајна њене младоликости.

Њен одговор је био занимљив и контроверзан.

"Користим црвено свјетло. То и крв деветнаестогодишњака", био је њен одговор, на шта се водитељ насмијао.

@willandwoody if you’re under 20 and watching this… run. Charlize Theron just confessed 🧛‍♀️ #beautyroutine #redlight ##charlizetheron##ageless##fyp ♬ original sound - Will and Woody

Шарлиз се потом уозбиљила и рекла да редовно носи маску са црвеним свјетлом.

"Чим сиђем са сета, ставим је. Те маске једноставно обожавам", рекла је Шарлиз.

