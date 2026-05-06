Има 94 године и живи у 200 година старој кући: Сваки дан ради оно што многи не би издржали

Бака Василна једна је од посљедњих жена које живе готово потпуно одсјечене од модерног свијета. Њезин дом је стара планинска кућа, а сваки дан почиње радом који не познаје пензију.
У времену у којем многи не могу замислити дан без мобилни, трговине иза угла, централног гријања и аутомобила, прича 94-годишње баке Василина звучи као призор из неког другог вијека.
Она живи сама, далеко од цивилизације, у старој планинској кући саграђеној давне 1824. године. Њезин живот приказан је у документарном видеу објављеном на ЈуТјуб каналу Лифе Он Топ. Видео је у само два мјесеца прикупио милионе прегледа, а гледатеље је посебно погодила једноставност и тиха снага жене која у десетом деценији живота и даље свакодневно ради оно што многи не би могли ни у најбољим годинама.
Василинин дом није модерна викендица у планини, него повијесна планинска колиба из 1824. године. У опису видеа наводи се да је она “живи мост према прошлости”, жена која и даље живи у складу с природом док свијет испод ње јури према будућности. У таквом животу нема превише простора за романтизирање.
Сваки дан тражи физичку снагу, стрпљење и навику на самоћу. Дрва се морају припремити, кућа одржавати, храна осигурати, а хладноћа издржати. Оно што би некоме данас била авантура за викенд, Василини је свакодневица. Док људи у градовима често говоре да су уморни од буке, промета, екрана и сталних обвеза, Василина живи супротност таквом животу.
Њезин свијет је тих, спор и тежак. Ондје нема журбе, али нема ни погодности на које се модерни човјек ослања без размишљања. Нема брзог одласка у супермаркет. Нема једноставног позива мајстору када нешто пукне. Нема рутине у којој се притисне прекидач, наручи достава и све се ријеши за неколико минута.
У планини се све мора направити властитим рукама. Управо зато њезина прича толико снажно погађа гледатеље. Она не говори великим ријечима о отпорности, скромности и захвалности, она их живи. Василина припада генерацији која није одрасла с идејом да живот мора бити лаган. Такви људи нису имали избор бирати између комфора и “споријег живота”. Њихов свијет био је рад, земља, кућа, ватра, храна и породице.
Данас, када се о једноставном животу често говори као о тренду, њезин примјер показује што такав живот заправо значи. То није естетски уређена кухиња, шалица чаја уз прозор и неколико фотографија за друштвене мреже. То је буђење у хладној кући. То су руке које и у 94. години морају радити.
Ипак, у њезину држању има нечега што гледатељи препознају: достојанства. Видео о Василини посебно је одјекнуо јер приказује живот који готово нестаје. YouTube резултати наводе да је филм у кратком времену скупио око 3,8 милијуна прегледа, што показује колико снажно такве приче привлаче људе који живе потпуно друкчије животе, пише Ало
Василина не дјелује као нетко тко тражи сажаљење. Више као нтко ко је живот прихватио онаквим какав јест. Живот далеко од цивилизације често се извана описује као осамљен. Но у Василином случају самоћа не изгледа нужно као празнина. Она је окружена стварима које имају смисао: кућом, природом, послом, сјећањима и ритмом који траје деценијама.
Ипак, тешко је не осјетити тежину њезине свакодневице. У тој доби многи овисе о туђој помоћи, док она и даље носи терет живота у планини. Свака зима, сваки одлазак по дрва, свака припрема хране и сваки дан без близине цивилизације подсјетник су да њезин живот није бајка. Vasilynina прича не позива нужно на бијег из града ни на идеализирање сиромаштва или изолације.
Она прије свега подсјећа колико су се људске потребе промијениле. Некада је било важно имати кров, ватру, храну и мир. Данас многи имају све то, али се и даље осјећају исцрпљено. Зато се овакве приче толико дијеле. Оне не нуде једноставан одговор, али постављају неугодно питање: јесмо ли напредовали толико да смо заборавили оно основно?
У кући старој више од 200 година, на мјесту гдје се вријеме чини споријим, 94-годишња Vasilyna живи живот који већина људи не би могла издржати ни неколико дана. А управо зато њезина тиха свакодневица дјелује снажније од било каквог говора о храбрости.
