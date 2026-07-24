Хаос на граници са Грчком: Најављен штрајк, путнике чекају огромне гужве

Аутор:АТВ редакција
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Путнике који планирају да у понедјељак, 27. јула, путују ка Грчкој или се враћају из ње, очекују озбиљни проблеми на граници због најављеног штрајка грчких царинских службеника.
Како се наводи, штрајк ће обухватити граничне прелазе Евзони, Дојран и Ники, гдје ће режим саобраћаја бити значајно измијењен.
У периоду од 5 до 9 часова по српском времену, путничка возила биће пропуштана сваких 10 минута, што ће готово сигурно довести до дугих задржавања.
Додатни проблем представља чињеница да ће теретни саобраћај бити потпуно обустављен у оба смјера, што може изазвати додатне гужве и компликације у близини прелаза, пише Б92
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