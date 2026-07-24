Logo

Хаос на граници са Грчком: Најављен штрајк, путнике чекају огромне гужве

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 17:01

Коментари:

0
Грчка цеста путеви
Фото: Pexel/ Сокіл Sokil

Путнике који планирају да у понедјељак, 27. јула, путују ка Грчкој или се враћају из ње, очекују озбиљни проблеми на граници због најављеног штрајка грчких царинских службеника.

Како се наводи, штрајк ће обухватити граничне прелазе Евзони, Дојран и Ники, гдје ће режим саобраћаја бити значајно измијењен.

У периоду од 5 до 9 часова по српском времену, путничка возила биће пропуштана сваких 10 минута, што ће готово сигурно довести до дугих задржавања.

Додатни проблем представља чињеница да ће теретни саобраћај бити потпуно обустављен у оба смјера, што може изазвати додатне гужве и компликације у близини прелаза, пише Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

саобраћај

Гранични прелаз

гужве на граници

Штрајк

Коментари (0)

Више из рубрике

Песков загрмио: "Монструозно"

Свијет

Песков загрмио: "Монструозно"

2 ч

0
Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!

Свијет

Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!

3 ч

0
ТикТок је једна од најпопуларнијих друштвених мрежа на свијету, позната по форматима кратких видео-снимака, трендовима, музици и изузетно персонализованом систему препорука.

Свијет

ТикТоку пријети велика казна ЕУ

3 ч

0
Монсунски облаци надвијају се над градом Ахмедабадом у Индији, у понедељак, 6. јула 2026. године.

Свијет

Стиже моћни ураган, доноси таласе опасне за живот: Хитно се огласили метеоролози

4 ч

0

  • Најновије

19

12

Како Срби да заштите имовину у Федерацији БиХ?

19

06

Како ће изгледати предстојећи избори и гласачки листићи?

18

59

Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

18

58

Централне вијести, 24.07.2026.

18

48

Минић посјетио вишечлану породицу Пецикоза: Подршка као велико охрабрење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима