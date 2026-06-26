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Kraj dugih redova i čekanja: Šta donosi elektronski sistem MUP-a Srpske?

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:04

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Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske značajno je proširilo sistem "eZakazivanje".

Od ponedjeljka, 29. juna 2026. godine, građani će putem zvanične platforme e-servisi, pored pasoša, moći elektronski zakazati termine za gotovo sve ključne dokumente.

Ove izmjene u početku će biti dostupne građanima Banjaluke, dok se već tokom jula očekuje proširenje sistema i na druge gradove i opštine širom Republike Srpske.

Šta sve možete zakazati „onlajn“?

Nove usluge na platformi MUP-a značajno će ubrzati proces i smanjiti gužve na šalterima. Građani od ponedjeljka mogu elektronski rezervisati termin za:

  • Lične karte (predaja zahtjeva i preuzimanje)
  • Vozačke dozvole (predaja zahtjeva i preuzimanje)
  • Registraciju vozila (produženje važenja)
  • Prebivalište i boravište (prijava, odjava i promjena adrese stana)

Pored ličnog termina koji traje 10 minuta, uvedena je i opcija porodičnog termina koji traje 30 minuta. Na ovaj način, jedna osoba može zakazati termin za najviše pet članova porodice (supružnici, djeca) kada je u pitanju prijava prebivališta ili promjena adrese.

Kako do termina?

Proces je jednostavan i zahtijeva samo nekoliko minuta za registraciju:

Idite na zvaničnu veb-stranicu MUP-a Republike Srpske i pristupite portalu „eUsluge“.

Unesite osnovne identifikacione podatke i svoju e-mail adresu.

илу-стрес-10042026

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Potvrdite registraciju: Na vašu e-mail adresu stići će šifra (token) koju unosite na portal kako biste završili proces.

Nakon uspješne registracije, sistem vam omogućava da sami izaberete željeni datum i tačno vrijeme za dolazak na šalter.

Iz MUP-a poručuju da su ove usluge dio kontinuiranog procesa digitalizacije i modernizacije institucija, sa ciljem da se građanima olakša pristup dokumentima i pojednostavi komunikacija. Pozivaju se svi građani da iskoriste ove pogodnosti i svoja prava ostvare bez dugih čekanja u redovima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

usluge

Lična dokumenta

Republika Srpska

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