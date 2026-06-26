Kraj dugih redova i čekanja: Šta donosi elektronski sistem MUP-a Srpske?

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske značajno je proširilo sistem "eZakazivanje".
Od ponedjeljka, 29. juna 2026. godine, građani će putem zvanične platforme e-servisi, pored pasoša, moći elektronski zakazati termine za gotovo sve ključne dokumente.
Ove izmjene u početku će biti dostupne građanima Banjaluke, dok se već tokom jula očekuje proširenje sistema i na druge gradove i opštine širom Republike Srpske.
Nove usluge na platformi MUP-a značajno će ubrzati proces i smanjiti gužve na šalterima. Građani od ponedjeljka mogu elektronski rezervisati termin za:
Pored ličnog termina koji traje 10 minuta, uvedena je i opcija porodičnog termina koji traje 30 minuta. Na ovaj način, jedna osoba može zakazati termin za najviše pet članova porodice (supružnici, djeca) kada je u pitanju prijava prebivališta ili promjena adrese.
Proces je jednostavan i zahtijeva samo nekoliko minuta za registraciju:
Idite na zvaničnu veb-stranicu MUP-a Republike Srpske i pristupite portalu „eUsluge“.
Unesite osnovne identifikacione podatke i svoju e-mail adresu.
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Potvrdite registraciju: Na vašu e-mail adresu stići će šifra (token) koju unosite na portal kako biste završili proces.
Nakon uspješne registracije, sistem vam omogućava da sami izaberete željeni datum i tačno vrijeme za dolazak na šalter.
Iz MUP-a poručuju da su ove usluge dio kontinuiranog procesa digitalizacije i modernizacije institucija, sa ciljem da se građanima olakša pristup dokumentima i pojednostavi komunikacija. Pozivaju se svi građani da iskoriste ove pogodnosti i svoja prava ostvare bez dugih čekanja u redovima.
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