Dodik: Srpska gradi još uspješniju budućnost

Republika Srpska nastavljamo da gradi još uspješniju budućnost kroz susrete sa ljudima, poput predsjedavajućeg Gold instituta Majkla Flina koji imaju uticaj na savremene svjetske tokove, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je naveo da je danas razgovarao sa generalom Flinom i drugim učesnicima Prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti održanom u Banjaluci u organizaciji Gold instituta.
"Veoma je važno što je ovakav skup održan upravo u Republici Srpskoj, koja je još jednom pokazala da može da okupi ljude sa značajnim iskustvom i uticajem u globalnim procesima", istakao je Dodik na Iksu.
On je naglasio da su i danas potpisani memorandumi između ministarstava u Vladi Republike Srpske i američkih kompanija jasan znak da je Republika Srpska prepoznata kao dobar domaćin, ali i ozbiljan partner za saradnju.
"Vjerujem da se sva otvorena pitanja mogu rješavati samo konstruktivnim razgovorom.
Nastavljamo da gradimo uspješniju budućnost Srpske upravo kroz ovakve susrete s ljudima koji imaju uticaj na savremene svjetske tokove", poručio je Dodik.
