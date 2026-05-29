Selak nakon sastanka sa Berišom: Srpska i Srbija poštuju različitosti i afirmišu dijalog

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao je danas, u Banjaluci, sa ministrom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije Demom Berišom.

Na sastanku je razgovarano o jačanju saradnje u oblasti ljudskih i manjinskih prava, a razmijenjena su i iskustva u vezi s modernizacijom pravosudnog sistema i izradom propisa, koji mogu dodatno osnažiti zaštitu ovih prava.

Sagovornici su ocijenili da Republika Srpska i Republika Srbija poštuju različitost i afirmišu dijalog, te da oba ministarstva ostaju posvećena unapređenju zakonodavnog okvira i mehanizama u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, kako bi postojeći društveni okvir bio inkluzivniji za sve etničke, kulturne i društvene zajednice.

Ministar Selak je izrazio uvjerenje da se kroz saradnju i razmjenu dobrih praksi može dodatno ojačati zaštita ljudskih i manjinskih prava, ističući važnost zajedničkih aktivnosti u multietničkom okruženju, sa ciljem poboljšanja položaja nacionalnih manjina i izgradnje stabilnih i inkluzivnih društava ali i edukacije stanovništva.

„Zaštita ljudskih prava i sloboda, borba protiv diskriminacije, promovisanje važnosti poštovanja ljudskih prava i sloboda od izuzetnog su značaja jer kao što je srpski narod ponosan na svoju istoriju, kulturu i tradiciju, jednako podržava i štiti nacionalni i kulturni identitet manjinskih naroda“, rekao je ministar Selak.

On je poručio da edukacija i sticanje znanja o istorijskoj prošlosti, kulturi i tradiciji naroda, sa kojima se živi u zajednici, doprinosi konstruktivnom dijalogu i toleranciji, pri čemu obrazovanje i kultura igraju ključnu ulogu kao platforme za integraciju i saradnju.