Minić: Američka administracija pravedno tretira Srpsku

Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da američka administracija koju predvodi predsjednik SAD Donald Tramp pravedno tretira Srpsku.

"To znači da više nismo loši i krivi za sve u BiH. Prije se dešavalo da, nakon nekih pisama iz BiH upućenih EU i Stejt departmentu, zvaničnicima Srpske budu uvedene sankcije, ali i institucijama otkazani projekti koji su dogovoreni", izjavio je novinarima Minić.

Minić je ukazao da sada političko Sarajevo strahuje od svega ovoga, jer je bilo povlašteno godinama.

(Srna)

