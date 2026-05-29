Minić: Američka administracija pravedno tretira Srpsku

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da američka administracija koju predvodi predsjednik SAD Donald Tramp pravedno tretira Srpsku.
"To znači da više nismo loši i krivi za sve u BiH. Prije se dešavalo da, nakon nekih pisama iz BiH upućenih EU i Stejt departmentu, zvaničnicima Srpske budu uvedene sankcije, ali i institucijama otkazani projekti koji su dogovoreni", izjavio je novinarima Minić.
Minić je ukazao da sada političko Sarajevo strahuje od svega ovoga, jer je bilo povlašteno godinama.
(Srna)
