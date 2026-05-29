Predviđanje Tarabića ledi krv: Svijet će se lomiti kao staklo

U svijetu ispunjenom kontrastima, neizvjesnošću i stalnim izazovima, i najmanji tračak nade u ljepšu budućnost dobija neprocjenjivu vrijednost.

Nije zato iznenađenje što interesovanje za proročanstva raste — imena poput Nostradamusa i Babe Vange danas su ponovo u centru pažnje. U kontekstu savremenih globalnih kriza, takva potraga za smislom i predviđanjem djeluje sasvim prirodno.

Ipak, postoje tvrdnje da su pojedini događaji koji obilježavaju 2026. godinu — a neki su već počeli da se ostvaruju — mnogo ranije naslućeni u Srbiji, kroz vizije Tarabića, i to prije nego što su postali poznati proročica iz Bugarske i ljekar iz Provanse.

Kremanska viđenja kroz istoriju

Još u 19. vijeku, Miloš Tarabić i njegov sinovac Mitar, iz sela Kremna nadomak Užica, ostavili su za sobom niz zapanjujućih predskazanja.

Njihove vizije, kako se vjeruje, obuhvatile su pojavu televizije, dolazak telefona i telegrafa u Srbiju, političke promjene na prijestolu, pad i povratak dinastije Karađorđević, kao i dolazak "crvenog cara sa zvezdom na čelu", što se često tumači kao aluzija na vlast Josipa Broza Tita.

Knjiga koja bilježi proročanstva

Zbornik "Kremansko proročanstvo", objavljen između dva svjetska rata, sabira ova viđenja i navodno bilježi oko 60% ostvarenih predviđanja.

U njemu se, između ostalog, kaže "da će se na kraju napraviti jedna velika država u kojoj će sve nacije i narodi živjeti srećno".

Ako se ovo odnosilo na Jugoslaviju, može se reći da je predviđanje bilo tačno. Ukoliko je vizija išla dalje od tog istorijskog trenutka, onda njeno ostvarenje tek predstoji.

Svijet na ivici i drugačija viđenja

Danas djeluje da je svijet duboko podijeljen — možda najviše još od vremena Drugog svjetskog rata. Dok tumačenja Nostradamusa i Babe Vange često upozoravaju na "sukob ogromnih razmjera", Tarabići su, prema predanjima, budućnost sagledavali iz drugačijeg ugla.

Govorili su o svijetu koji će se "lomiti kao staklo", ratovima koji će se voditi "iznad naših glava", tehnologiji koja će "ljude zbližiti, ali i otuđiti", kao i o dolasku "novog cara sa Istoka" koji će imati ključnu ulogu u globalnim odnosima moći.

Uloga "malog naroda"

Posebno zanimljiv dio njihovih vizija odnosi se na sudbinu "malog naroda na brdima". Prema tim tumačenjima, dok se "svijet bude lomio kao staklo", taj narod biće pošteđen najvećih razaranja i istovremeno imati važnu ulogu u duhovnom preporodu čovječanstva, prenosi "Stil".

Mnogi vjeruju da se ove riječi odnose upravo na Srbiju, koja će, kako se navodi, "ponuditi svjetlost onima koji su u mraku", te da će se "ljudi vraćati iz bijelog svijeta u kolonama ponovo u našu zemlju".

Prekretnica koja mijenja tok istorije

Ostaje otvoreno pitanje: da li su Tarabići, koje često nazivaju srpskim Nostradamusima, zaista naslutili da će 2026. godina donijeti veliku prekretnicu?

Da li se nalazimo na pragu događaja koji će promijeniti tok istorije i ostaviti svijet neprepoznatljivim u odnosu na ono što danas poznajemo?