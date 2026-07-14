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Пала с крова? Пронађена бомба код зграде РТВ Херцег-Босне

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 21:39

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Пала с крова? Пронађена бомба код зграде РТВ Херцег-Босне
Фото: АТВ БЛ

Ручна бомба пронађена је данас у близини улаза у зграду у којој се налази Радио-телевизија Херцег-Босне у Кисељаку, саопштено је из МУП-а Средњобосанског кантона.

Бомбу су поред шахта уз стамбену зграду уочиле двије малољетне особе, о чему је полиција у Кисељаку обавијештена након 16 часова.

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Полиција је на лицу мјеста затекла лице М.К. које је рекло да су око 15.30 часова извођени радови на крову зграде током којих је пао предмет за који је мислио да је камен, али он визуелним прегледом није пронађен.

Тим Цивилне заштите из Бусоваче уклонио је ручну бомбу око 17.30 часова.

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Тагови :

Бомба

Кисељак

РТВХБ

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