Пекар закинуо 10 грама на хљебу, скупо га коштало

Аутор:АТВ редакција
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Притужба купца због мањка од десет грама хљеба коштала је једног баварског пекара 15.000 евра, колико је морао да уложи у нову опрему за мјерење у свим својим пословницама.
Случај из Фафенхофена на Илму, градића сјеверно од Минхена, привукао је пажњу њемачке јавности, преноси "Еуроњуз".
Пекар Матијас Брајтнер деценијама продаје половине хљебова, али проблем је настао када му се један купац јавио имејлом.
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У поруци је тврдио да је код куће измјерио половину векне и утврдио да је десет грама лакша од прописане половине тежине цијелог хљеба, преноси "Б92".
"Некад добијеш, некад изгубиш. Сљедећи пут ће сигурно бити десет грама више", одговорио му је Брајтнер.
Купац се, међутим, након тога обратио надлежним службама. Локална служба за метрологију обавијестила је Брајтнера да више не смије да продаје половине хљебова уколико их претходно не измјери пред купцем. Ова правила заснивају се на њемачкој Уредби о паковању, којом се спроводе европски и национални прописи.
Брајтнер је објаснио да не жели да продаје унапријед упаковане половине, што значи да комаде исјечене према жељи купца мора да мери на лицу мјеста. Због тога је у све своје пекаре морао да постави нове ваге, а укупан трошак износио је око 15.000 евра.
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Додао је и да су неке друге пекаре због овог случаја потпуно престале да продају половине хљебова јер се плаше сличних притужби и инспекцијских контрола.
Случај пекаре из Баварске дешава се у вријеме када њемачки судови биљеже нагли пораст броја судских поступака. Неки званичници сматрају да би један од разлога могла бити вјештачка интелигенција, која грађанима олакшава састављање опсежних правних поднесака.
Према извјештајима листова "Тагесшау" и "Зидојче цајтунг", Радни суд у Берлину до августа је примио више од 16.000 тужби.
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Толики број тај суд иначе биљежи током цијеле године. Надлежни наводе да је један од могућих узрока овог пораста све чешћа употреба АИ алата попут Чет Џи Пити-ја и Џеминија. Ти алати корисницима омогућавају да брзо саставе дуге и сложене правне документе.
Ипак, не постоје докази да је вјештачка интелигенција коришћена у притужби против Брајтнерове пекаре.
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