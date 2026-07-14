Јојић за АТВ: Очекује нас тешка утакмица, желимо да прођемо у наредно коло

Аутор:АТВ редакција
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"Сигурно да нас овдје очекује једна тешка утакмица с обзиром да смо упознати с противником из прве утакмице која је била егал, рекао је за АТВ фудбалер Борца Борца Милош Јојић пред меч са Левским у Софији.
„Треба се опустити и уживати. Свака утакмица је специјална сама по себи, како на домаћем, тако и на гостујућем терену. Сигурно да нас овдје очекује једна тешка утакмица с обзиром да смо упознати с противником из прве утакмице. Могу слободно рећи да је то била једна егал утакмица гдје је прво полувријеме припало нама, друго њима и можда је негдје тај неријешен резултат био најреалнији послије првих 90 минута. Ми смо овдје дошли оптимистички и желимо да прођемо у наредно коло. Наравно да неће бити лако, али ја лично вјерујем у момке“, казао је фудбалер ФК Борца Милош Јојић.
Јојић је нагласио да су одрађене квалитетне припреме те да и на чињеницу игре на терену противника, а који је показао одважност у игри не утиче на борчеву екипу, коју циљ ка побједи држи у игри.
„Цијеле недјеље смо радили и припремали се те спремни дочекујемо ову утакмицу и надам се да ћемо се на крају радовати“, поручује Јојић.
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