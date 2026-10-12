Додик: Конаковић хоће да што дуже остане на власти

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да предсједник странке Народ и правда Елмедин Конаковић покушава да што дуже остане на власти, те упитао како намјерава да формира власт ако искључује и ХДЗ и СНСД?
"Конаковић хоће да кроз разне ствари остане што дуже, то је то. Па као не може ХДЗ, не може СНСД. Онако како си мислио, ради! Онда да видим, мајсторе, како ти мислиш да може", истакао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка са делегацијом ХДЗ-а БиХ коју је предводио лидер странке Драган Човић.
Он је упитао зашто би Конаковић био важан саговорник о питању формирања власти, наводећи да су му бошњачки бирачи на општим изборим већ дали оцјену да је губитник.
"Његов бошњачки народ је рекао да је лузер. Шта ја или Драган имамо о њему да говоримо", рекао је Додик, одговарајући на питања новинара.
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