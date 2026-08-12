Policajac van dužnosti motociklom udario u grupu pješaka, jedna osoba poginula, a tri povrijeđene

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u Hadžićima kod Sarajeva, a tri su povrijeđene.
Ovu informaciju potvrdila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.
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Teška nesreća u Sarajevu: Motociklista udario u grupu pješaka, jedna osoba poginula
Ona je kazala da su tri povrijeđene osobe smještene na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
Do nesreće je došlo kada je motocikl, kojim je upravljao policijski službenik Uprave policije MUP-a KS van dužnosti, udario u grupu pješaka.
O nesreći je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva koji će rukovoditi uviđajem.
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