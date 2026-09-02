Селак за АТВ коментарисао рад Основног суда у случају Жељка Вујовића

Аутор:Бојан Носовић
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Данима уназад на југу Републике Српске је главна тема гажење људи на "Коњским тркама" у Бијељанима код Билеће а главно питање је да ли је могуће да је то урадила особа осумњичена и пресуђена за више кривичних дијела.
Људе по пољу газио је Жељко Вујовић из Билеће који је пред требињским Основним Судом био чак осам пута и за већину дијела добио казне које се могу платити.
Баш тај апсурд је за АТВ коментарисао министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак.
Савки судија би требао да је независан у свом раду а Министарство правде Републике Српске никада не врши притиске на било кога али позива на поштовање прописа и закона каже за АТВ министар правде у Влади Српске Горан Селак одговарајући на питање о раду требињских судија у случају Жељка Вујовића.
"Влада Републике Српске је опредијељена за оштрију казнену политику када је у питању поступање поготово када су у питању починиоци кривичних дијела који су вишеструки повратници у вршењу истих", каже Селак за АТВ.
Жељко Вујовић, осумњичени за покушај тешког убиства током коњских трка код Билеће, одраније је добро познат правосудним органима. О томе је АТВ детаљно извјештавала.
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Пред овим Судом је и предмет из јула 2024 године када је Вујовић са још неколико лица напао породицу Сушић у њиховој кући. Пред Основним судом је Вујовић био и када је гепековао младог Билећанина, тада је на улице изашао незадовољни народ а породица отетог младића тражила правду.
Да ли се осјећају одговорнима када гледају снимак гажења питали смо требињске судије у Основном суду Требиње тада су нам одговорили да им није јасно зашто би се они осјећали одговорним.
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