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Omiš se oprašta od Dragane iz Kotor Varoša: "U raj poveli te anđeli"

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 13:52

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Драгана Антешевић
Foto: Privatna arhiva

Omiška župa sv. Petra Apostola najavila je misu zadušnicu za Draganu Antešević (34) iz Kotor Varoša koja je tragično stradala u velikom požaru na omiškom području.

Misa će biti služena u subotu, 21. avgusta, u 20 časova u crkvi sv. Petra na Priku, objavila je župa na Fejsbuku.

Biće to prilika da se porodica, prijatelji i stanovnici Omiša oproste od Dragane, čija je tragična smrt potresla javnost u Hrvatskoj i regionu.

"U raj poveli te anđeli, na dolasku tvojem primili te mučenici", naveli su iz župe, piše Net.hr.

Dragana je u Omiš stigla sa sestrom Nikolinom kako bi radile tokom turističke sezone. Dragana je radila kao sobarica, dok je Nikolina bila zaposlena na recepciji Vile Šarlot na Balića Ratu kod Omiša. U objektu uz samu obalu zajedno su i živjele.

Vatra ih razdvojila tokom bijega

Katastrofalni požar koji je izbio na području Lokve Rogoznice i brzo se proširio prema Omišu kobne večeri zahvatio je i područje na kojem su sestre radile.

Nikolina je ranije ispričala da se u početku nisu mnogo uznemirile jer su i ranije viđale požare na tom području. Situacija se, međutim, ubrzo dramatično promijenila. Plamen se približavao, nestalo je struje, a gosti su počeli da napuštaju objekat.

Tek kada su svi gosti izašli, Dragana, Nikolina i njihova starija koleginica vratile su se po kofere, stavile ih u službeno vozilo i pokušale da pobjegnu.

"Ne znam zašto smo se vratile po kofere. Već smo se gušile. Ipak smo ih uspjele staviti u kedi. Upalila sam automobil i klimu i krenule smo iste sekunde", ispričala je Nikolina.

Umjesto prema moru, krenule su prema Jadranskoj magistrali koja vodi ka Omišu. Vatra je ubrzo zahvatila vozilo, a temperatura u njemu postala je nepodnošljiva.

"Vikala sam joj da trči"

Motor se na kraju ugasio, pa su sve tri izašle iz vozila i nastavile da bježe pješice. U haosu, dimu i vatri Nikolina je izgubila Draganu iz vida.

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"Ja sam nju vid‌jela. Vikala sam joj da trči, da bježi. U jednom trenutku čak sam pokušala krenuti prema njoj, ali između nas su eksplodirali automobili i podignuo se plamen. Više nije bilo puta kojim sam mogla proći. A onda je ona samo nestala. Ta slika ostaće mi u glavi dok sam živa", ispričala je Nikolina.

Nikolina je uspjela da se spasi, ali Dragana nije.

Nakon tragedije u Omiš su stigli Draganin suprug i majka. Ubrzo potom stigla je i najteža vijest - hitne službe pronašle su njeno tijelo.

Misa zadušnica u subotu biće još jedan oproštaj od 34-godišnje Dragane, čija je sudbina postala jedna od najpotresnijih priča katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje.

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Omiš požar

Omiš

Dragana Antešević

požar

Hrvatska

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