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Dijete od 16 mjeseci popilo benzin: Treći slučaj trovanja djece u posljednje tri nedjelje

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 13:31

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Foto: Srna

U četvrtom ovakvom slučaju u Kumanovu od juna i trećem samo u posljednje tri nedjelje, malo dijete je završilo u bolnici nakon trovanja. Ovoga puta dijete je popilo benzin. Riječ je o bebi od samo 16 mjeseci!

"Dana 19.08.2026. godine, oko 22.28 časova, u SVR Kumanovo iz Opšte bolnice Kumanovo prijavljeno je da je kod njih dovezeno dvogodišnje dijete koje je popilo benzin", saopštili su iz kumanovske policije.

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Samo u posljednjih dvadesetak dana ovo je treći ovakav slučaj u Kumanovu. U prvom slučaju dijete se otrovalo nakon što je popilo razrjeđivač za farbu, dok je u drugom dvogodišnje dijete iz Kumanova završilo u bolnici nakon što je popilo lijekove.

I prošlog ljeta zabilježeno je nekoliko sličnih slučajeva slučajnog trovanja djece u Kumanovu, a jedna otrovana beba imala je samo deset mjeseci. Od svih takvih slučajeva zabilježenih u državi tokom posljednje dvije godine, velika većina dogodila se u Kumanovu.

Iz bolnice u gradu navode da je dijete koje je popilo benzin u stabilnom stanju, nakon što je prebačeno na klinike u Skoplju.

"Riječ je o intoksikaciji benzinom kod djeteta starog 16 mjeseci. Dijete je sinoć oko 22 časa transportovano na kliniku u stabilnom stanju", navode iz bolnice.

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Iz policije dodaju da rade na rasvjetljavanju slučaja.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Kumanovo

Sjeverna Makedonija

Trovanje

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