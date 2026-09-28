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Bečki dvor je pio ovo vino: Manastir Tvrdoš čuva dugu tradiciju

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28.09.2026 12:30

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Винарија манастира Тврдош
Foto: Screenshot/Youtube

Bratstvo manastira Tvrdoš, predvođeno igumanom Savom, započelo je potpuno novo poglavlje u priči o manastirskom vinarstvu na našim prostorima, preuzevši brigu nad vinjagama i vinovom lozom u Trebinjskom i Popovom polju.

Izuzetna posvećenost monaha oživjela je drevne tradicije, pa je danas izvjesno da se u punom sjaju ostvaruju stihovi iz stare epske pjesme koja pjeva o Tvrdošu i njegovim bogatim izbama ispunjenim vrhunskim vinom.

"Već od XV vijeka postoje tragovi vinskih podruma Tvrdoš. U današnjoj vinariji manastira Tvrdoš na tradicionalan način se proizvodi crveno suvo vino 'Vranac', bijelo vino i lozova rakija", naveli su iz Turističke organizacije Republike Srpske.

Danas su manastirski podrumi Tvrdoša neizbježna stanica za sve domaće i strane turiste, nudeći spoj vijekovne duhovnosti, autentične arhitekture i vrhunskih Hercegovačkih ukusa.

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Tagovi :

Manastir Tvrdoš

Vino

TORS

Turistička organizacija Republike Srpske

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