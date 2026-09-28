Bečki dvor je pio ovo vino: Manastir Tvrdoš čuva dugu tradiciju

Autor:ATV redakcija
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Bratstvo manastira Tvrdoš, predvođeno igumanom Savom, započelo je potpuno novo poglavlje u priči o manastirskom vinarstvu na našim prostorima, preuzevši brigu nad vinjagama i vinovom lozom u Trebinjskom i Popovom polju.
Izuzetna posvećenost monaha oživjela je drevne tradicije, pa je danas izvjesno da se u punom sjaju ostvaruju stihovi iz stare epske pjesme koja pjeva o Tvrdošu i njegovim bogatim izbama ispunjenim vrhunskim vinom.
"Već od XV vijeka postoje tragovi vinskih podruma Tvrdoš. U današnjoj vinariji manastira Tvrdoš na tradicionalan način se proizvodi crveno suvo vino 'Vranac', bijelo vino i lozova rakija", naveli su iz Turističke organizacije Republike Srpske.
Danas su manastirski podrumi Tvrdoša neizbježna stanica za sve domaće i strane turiste, nudeći spoj vijekovne duhovnosti, autentične arhitekture i vrhunskih Hercegovačkih ukusa.
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