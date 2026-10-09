Logo

Бањалучанин пуцао у Лакташима, полиција му пронашла арсенал оружја и дрогу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.10.2026 15:48

Коментари:

1
Пронађен арсенал оружја у Бањалуци.
Фото: Уступљена фотографија

Бањалучанин С. Р. ухапшен је у Лакташима због сумње да је након вербалног сукоба пријетио суграђанину и пуцао из ватреног оружја, а полиција је претресом пронашла арсенал оружја и дрогу.

Инцидент се догодио јуче у послијеподневним часовима када је С. Р., након вербалног сукоба, упутио озбиљне пријетње по живот мушкарцу из Бањалуке.

Током свађе, у присуству нападнутог суграђанина и других лица, осумњичени је испалио хитац из ватреног оружја у земљу.

Осумњиченом се стављају на терет четири кривична дјела „Угрожавање сигурности“, "Изазивање опште опасности", "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја" и "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".

Полицијски службеници су брзом интервенцијом ухапсили С. Р. и алкотестирањем утврдили да је имао 0,80 промила алкохола у организму.

На основу наредбе Основног суда у Бањалуци и уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва, полиција је извршила претресе на три локације на подручју Бањалуке и Лакташа.

Током претреса пронађени су и одузети аутоматска пушка "Застава М70" са муницијом, пушка марке "Ремингтон", два самострела те око 32 грама марихуане.

Припадници полиције су такође заплијенили и друге предмете који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела.

Све даље истражне радње предузимају се под директним надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Оружје

Лакташи

Бања Лука

Пуцњава

Коментари (1)

Више из рубрике

Удес код Тропика

Хроника

Удес код Тропика: Још већи колапс у најави

3 ч

1
Свађа око међе прерасла у обрачун, претучени отац и син

Хроника

Свађа око међе прерасла у обрачун, претучени отац и син

5 ч

0
Бившој партнерки пријетио убиством, па је покушао ударити аутомобилом

Хроника

Бившој партнерки пријетио убиством, па је покушао ударити аутомобилом

7 ч

0
Бјегунац ухапшен у Требињу и спроведен у затвор

Хроника

Бјегунац ухапшен у Требињу и спроведен у затвор

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

06

У паду цијене нафте на свјетском тржишту

18

58

Централне вијести, 09.10.2026.

18

52

Саобраћај потпуно обустављен: Огласила се полиција о тешкој несрећи код Бањалуке

18

41

Жена пјешак задобила тешке повреде: Ударио је аутомобил на улици

18

37

Возила смрскана: Обустављен саобраћај због тешке несреће код Бањалуке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима