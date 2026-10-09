Бањалучанин пуцао у Лакташима, полиција му пронашла арсенал оружја и дрогу

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин С. Р. ухапшен је у Лакташима због сумње да је након вербалног сукоба пријетио суграђанину и пуцао из ватреног оружја, а полиција је претресом пронашла арсенал оружја и дрогу.
Инцидент се догодио јуче у послијеподневним часовима када је С. Р., након вербалног сукоба, упутио озбиљне пријетње по живот мушкарцу из Бањалуке.
Током свађе, у присуству нападнутог суграђанина и других лица, осумњичени је испалио хитац из ватреног оружја у земљу.
Осумњиченом се стављају на терет четири кривична дјела „Угрожавање сигурности“, "Изазивање опште опасности", "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја" и "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".
Полицијски службеници су брзом интервенцијом ухапсили С. Р. и алкотестирањем утврдили да је имао 0,80 промила алкохола у организму.
На основу наредбе Основног суда у Бањалуци и уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва, полиција је извршила претресе на три локације на подручју Бањалуке и Лакташа.
Током претреса пронађени су и одузети аутоматска пушка "Застава М70" са муницијом, пушка марке "Ремингтон", два самострела те око 32 грама марихуане.
Припадници полиције су такође заплијенили и друге предмете који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела.
Све даље истражне радње предузимају се под директним надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
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