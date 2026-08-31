Бањалучанин пијан запуцао па завршио у лисицама

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Бањалучанин Б.Х. ухапшен је након што је у суботу навече пијан запуцао из стартног пиштоља, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Случај се догодио око 20.15 сати, а од ухапшеног је уз потврду одузет стартни пиштољ марке "ЗОРАКИ".
Хроника
Аустријанцу одузет трептач у Бањалуци
"Испитивањем на присуство алкохола код лица Б.Х. утврђено је присуство од 2,82 г/кг алкохола у организму", наводи се у саопштењу бањалучке полиције.
О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
44
14
41
14
40
Тренутно на програму