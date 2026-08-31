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Бањалучанин пијан запуцао па завршио у лисицама

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Аутор:

Стеван Лулић
31.08.2026 12:17

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Бањалучанин Б.Х. ухапшен је након што је у суботу навече пијан запуцао из стартног пиштоља, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Случај се догодио око 20.15 сати, а од ухапшеног је уз потврду одузет стартни пиштољ марке "ЗОРАКИ".

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"Испитивањем на присуство алкохола код лица Б.Х. утврђено је присуство од 2,82 г/кг алкохола у организму", наводи се у саопштењу бањалучке полиције.

О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

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Тагови :

Пуцњава

Бањалука

хапшење

Полиција

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