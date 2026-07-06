Stiglo upozorenje meteorologa: Led i pljuskovi na pomolu

Autor:ATV redakcija
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Danas nestabilno vrijeme u većem dijelu BiH uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
Više nestabilnosti uz nešto češću pojavu padavina u zapadnim, centralnim, istočnim krajevima Bosne te u sjevernim dijelovima Hercegovine, najavili su na stranici BH Meteo.
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U zapadnim i centralnim krajevima Bosne lokalno može biti grmljavinskog nevremena danas poslijepodne uz led, veću količinu kiše za kratko vrijeme i jak vjetar.
U utorak, 7. jula, manje nestabilno, većinom suvo i pretežno sunčano. Poslijepodne samo rijetko gdje moguća pojava kratkotrajnog pljuska usljed razvoja oblačnosti.
U srijedu, 8. jula, ponovo više nestabilnosti, nestabilno će biti u većem dijelu zemlje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali uz mogućnost i za lokalna nevremena.
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Dnevna temperatura danas i u naredna dva dana od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Nakon svježijih jutara proteklih dana, narednih dana jutra nešto toplija.
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