Stiglo upozorenje meteorologa: Led i pljuskovi na pomolu

Danas nestabilno vrijeme u većem dijelu BiH uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Više nestabilnosti uz nešto češću pojavu padavina u zapadnim, centralnim, istočnim krajevima Bosne te u sjevernim dijelovima Hercegovine, najavili su na stranici BH Meteo.

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U zapadnim i centralnim krajevima Bosne lokalno može biti grmljavinskog nevremena danas poslijepodne uz led, veću količinu kiše za kratko vrijeme i jak vjetar.

U utorak, 7. jula, manje nestabilno, većinom suvo i pretežno sunčano. Poslijepodne samo rijetko gdje moguća pojava kratkotrajnog pljuska usljed razvoja oblačnosti.

U srijedu, 8. jula, ponovo više nestabilnosti, nestabilno će biti u većem dijelu zemlje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali uz mogućnost i za lokalna nevremena.

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Dnevna temperatura danas i u naredna dva dana od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Nakon svježijih jutara proteklih dana, narednih dana jutra nešto toplija.