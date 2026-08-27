Због паприка избила туча, а друга домаћица умало запалила зграду

Аутор:АТВ редакција
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Правила кућног реда строго забрањују ложење ватре и коришћење отвореног пламена на терасама, крововима и у заједничким просторијама зграда.
Кршење ових правила повлачи високе новчане казне и могуће кривичне пријаве, а комшије имају право да пријаве сметње комуналним службама.
Сезона припреме зимнице увелико је почела, а са првим мирисима печене паприке стижу и стара упозорења комуналних служби и ватрогасаца. Да непромишљеност и немар током припреме омиљеног ајвара могу довести до катастрофалних посљедица, свједочи и инцидент из београдског насеља, који је за длаку избјегао трагичан исход.
Наиме, једна старија госпођа одлучила је да зимницу припреми у подрумским просторијама стамбене зграде, на роштиљу. Неконтролисани отворени пламен убрзо је захватио ускладиштене ствари, а густ, црни дим за неколико секунди је преплавио цијело степениште и више спратове. Алармирани су ватрогасци, а више десетина станара хитно је евакуисано на улицу.
Једна од станарки са поткровља описала је драматичне тренутке спасавања:
– Пробудио ме је оштар, загушљив дим који је већ почео да улази у стан кроз пукотине на вратима. Провирила сам кроз шпијунку и видјела само црну завјесу и ватрогасце како ломе прозоре свјетларника да би ослободили дим. Чувши ме да хоћу да изађем, рекли су ми да кроз зграду не смијем и упутили ме на терасу. Било је страшно, нисмо знали шта се дешава. Срећом, пожар је брзо саниран – испричала је уплашена станарка догађај од прије неколико година.
Како би се предуприједили овакви инциденти и сачувао мир комшија, важно је знати да је припрема зимнице на овај начин строго забрањена и да несавјесне станаре чекају пријаве и високе новчане казне.
За традиционално печење паприка и припрему зимнице на терасама, крововима, испред улаза или у двориштима зграда постоје строга правила дефинисана Одлуком о кућном реду. Према ријечима професионалног управника зграде Славка Бодироге, ложење ватре и коришћење отвореног пламена на овим мјестима најстроже је забрањено.
– Печење паприке уз отворени пламен на терасама, испред или око зграде није дозвољено. Иако сама тераса припада станару, њен обод и спољни дио су у надлежности зграде. Управник нема овлашћење да директно кажњава станаре који крше правила, али може да случај пријави комуналној инспекцији – објашњава Бодирога.
Поред опасности од пожара, проблем представљају дим и мириси који сметају осталим станарима.
– Коришћење отвореног пламена носи ризик од пожара и уколико дође до инспекције, станари морају да покажу да имају и припремљена противпожарна средства. Такође, комшије имају пуно право да пријаве ширење дима и мириса који им улазе у стан или прљају веш. Важно је да грађани не улазе у сукобе, већ да проблем пријаве комуналној служби – истиче управник.
Ипак, припрема зимнице на тераси није у потпуности онемогућена, под условом да се не користи ватра.
– Станарима је дозвољено да пеку паприку на тераси уколико користе електричне уређаје, попут малих електричних роштиља или индукционих плоча. Битно је само да се не ложи ватра и не прави дим који смета сусједима – закључује Славко Бодирога и додаје да у досадашњој пракси није имао овакве случајеве.
Стручњаци и инспекције подсјећају да жеља за домаћим ајваром не смије бити пречи разлог од безбједности цијелог улаза, те апелују на грађане да у потпуности избјегавају употребу пламена у зградама.
У сопственом приватном дворишту кућни ред зграда не важи, па је печење паприке у начелу дозвољено, али под сљедећим условима и законским ограничењима:
Закон о заштити од пожара: Строго је забрањено ложење отворене ватре у близини шума, усјева или објеката гдје постоји ризик од ширења пожара. Док год користите адекватне пећи, попут смедеревца или роштиља, и контролишете пламен на безбједној удаљености, не кршите закон.
Комшијски односи и дим: Према Закону о својинско-правним односима, власник непокретности дужан је да се уздржава од активности које прекомјерно ометају сусједе, попут прекомјерног дима, чађи и мириса. Ако дим директно улази у комшијску кућу или угрожава њихово здравље, комшија може позвати комуналну инспекцију или поднијети приватну тужбу.
Јавна површина испред куће: Печење паприке на тротоару или зеленој површини испред приватног дворишта третира се као заузеће и прљање јавне површине, што Комунална милиција кажњава износом од 10.000 динара.
Прије неколико година десило се да је Нишлијку комшија пријавио полицији јер је пекла паприке у свом дворишту. Како је навела, ишла је чак и да даје изјаву, али је инспектор био благ и пустио је да се врати спремању зимнице без икаквих посљедица.
Ипак, закон налаже другачије. Нишлијка је остала у чуду након што ју је комшија пријавио јер је спремала зимницу у свом дворишту. На сву срећу, комшија се жалио на мирис паприка, те вјероватно због тога домаћица није зарадила казну.
Ипак, паљење ватре на тераси, крову зграде и осталим мјестима на којима оно није предвиђено кажњиво је законом, потврђује неколико професионалних управника.
Како је својевремено за „Блиц“ рекао професионални управник зграде на Чукарици Станимир Спасић, печење паприка, роштиља и спремање зимнице никако није дозвољено у околини зграде, на крову, али ни на тераси. Ипак, управник у том случају не може да реагује, те „непослушне“ комшије може да казни само комунална милиција.
„Наравно да тако нешто није дозвољено, људима свашта пада на памет. Нажалост, ја у том случају не могу ништа да урадим. Не могу да идем да се свађам с њима и растјерујем их ако праве роштиљ. Једино што могу је да позовем комуналце који ће им написати казну уколико их затекну у акцији. Ипак, углавном их никада не затекну“, рекао је тада и додао да је поред спремања роштиља и зимнице на отвореном кажњиво и застакљивање тераса, а опет, како напомиње, сваки други Београђанин је своју терасу застаклио и уз то није кажњен.
Казна може да стигне и због сушења веша уколико тераса не гледа на дворишну страну.
Нишлијин случај тада је коментарисао и управник Ђорђе Алексић с Вождовца, који је рекао да вјероватно никада не би била кажњена, јер је комшија није пријавио због отвореног пламена, већ због мириса.
– Није дозвољено никакво спремање хране у кругу зграде, нити на тераси и на крову уколико подразумијева отворени пламен. Значи, ако се роштиља на тераси или пече зимница на пламену, то је кажњиво законом јер сте запалили ватру на непрописаном мјесту. Ипак, ако вас комшија пријави јер му мирис зимнице улази у стан, ту стварно не можемо ништа ни ми, а ни комуналци. То није кажњиво – рекао је тада управник из Београда.
(Курир)
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