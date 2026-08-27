Хотел у Грчкој ријешио вјечити проблем око лежаљки: Правило изненадило туристе

Аутор:АТВ редакција
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Хотел на Родосу увео је ригорозно правило – резервисање лежаљки пешкиром строго је забрањено, а ствари остављене без надзора уклањају се сваког јутра.
Запослени у хотелу сваког јутра око осам часова обилази базен и без изузетка уклања пешкире, торбе и шешире са празних лежаљки.
Сигурно сте то већ некада доживјели – уосталом, ријеч је о уобичајеној пракси на плажама и базенима хотелских ризорта.
Ујутру устанете раније, пожурите на плажу, „резервишете“ лежаљку пешкиром и безбрижно одете на доручак. Међутим, у једном хотелу на грчком Родосу тај трик вам не би прошао.
Ко заузме лежаљку пешкиром, а затим оде на доручак или се врати у собу да још мало одријема, ризикује да остане без пешкира.
За ред се брине запослени у хотелу који сваког јутра око осам часова обилази базен и уклања пешкире, торбе и шешире са празних лежаљки. Хотел, наиме, има јасно правило – резервисање лежаљки је забрањено.
Неки гости се потом наводно враћају збуњени и крећу у потрагу за својим стварима. Другима још теже пада чињеница да се на њиховој „приватној“ лежаљци већ одмара потпуни странац.
Овдје једноставно важи правило: ко први дође, први лежи. А ко уопште не дође – нема среће.
Необичну јутарњу рутину мобилним телефоном снимила је 19-годишња Британка Луси Хјуз.
„Било је забавно гледати и мислим да је поштено. Правило које забрањује резервисање лежаљки важи једнако за све“, сматра Луси.
Једна гошћа се чак пожалила особљу да није требало да јој помјерају ствари јер сада нема гдје да сједи. Међутим, ни објашњење хотелских правила није је нарочито смирило.
„Није јој се допало, иако је добила све своје ствари назад“, каже Британка.
Видео је на друштвеним мрежама већ погледало више од 538.000 људи, а коментари говоре сами за себе.
„Кад би барем сви хотели радили овако“, пишу корисници.
Други имају још једноставнији савјет: „Ако вам се не свиђа, прескочите доручак и останите на лежаљци“.
Прича стиже само неколико дана након што је један британски туриста признао да је током одмора на Мајорци кришом посипао прах који изазива свраб по пешкирима којима су туристи заузимали лежаљке.
У поређењу с тим, уклањање пешкира ипак дјелује као нешто цивилизованије рјешење.
(Б92)
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